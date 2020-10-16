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北市公辦都更2.0專案 士林松柏大樓只花47日搶頭香

聯合報 / 記者潘永鴻／台北即時報導
士林松柏大樓於47日內搶頭香掛件，成為北市府推動都更2.0試辦計畫首宗。圖／北市府更新處提供
士林松柏大樓於47日內搶頭香掛件，成為北市府推動都更2.0試辦計畫首宗。圖／北市府更新處提供

北市府8月推動公辦都市更新2.0試辦畫，士林區葫東里的松柏大廈，在10月15日由大廈管理委員會具文檢附逾9成意願書向台北市政府提出申請，成為公辦都更2.0專案計畫發布實施後首宗申請案件，只花短短47天。

市府都市更新處表示，松柏管委會得知公辦都更2.0專案試辦後，因大廈位於公劃更新地區，管委會旋即整合社區及鄰地居民意願，先向本府申請法令說明會後，順利整合面積達2,000平方公尺以上，戶數90%以上簽署公辦都更意願書，已經向北市府提出申請。

更新處表示，位於重慶北路、中正路交叉口旁的松柏大廈，為樓高12層、87戶之集合住宅社區，屋齡達36年，因建物老舊、外牆時常剝落，維修頻率高，又因戶數眾多，民間建商較不願進場整合，更新困難度高。

另外，為了配合捷運北環段即將於110年動工，松柏大廈又緊鄰Y24捷運站，社區居民願意捐贈更新後建築物部分樓地板，作為捷運人行連通道出入口，更新完成後可造福周邊社區居民。

更新處近期內將詳細檢核管委會所提送之申請文件，並交由財團法人台北市都市更新推動中心進行進一步的都市更新評估。

北市公辦都更2.0專案試辦計畫內容。圖／北市府更新處提供
北市公辦都更2.0專案試辦計畫內容。圖／北市府更新處提供

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