淡海輕軌藍海線第一期今履勘 拚年底營運

淡海輕軌藍海線第一期（淡水漁人碼頭站至台北海洋大學站）今由交通部進行履勘，其中營運前改善事項有7項、一般注意改善事項有6項、後續建議事項有5項，新北捷運局指出，會儘速完成改善事項，並報通部確認發給營運許可，盼今年底可以通車。

藍海線第一期全線長約2.4公里，共有3座車站及1座機廠，新北市府今年8月完成初勘，9月報請交通部履勘，交通部鐵道局10月5日完成履勘形式審查，10月7日召開履勘前置會議，今正式履勘。

履勘演練項目包括，大型車侵入路線造成輕軌列車無法通行、以及用路人不熟悉輕軌系統運作，造成與列車碰撞及出軌等2種狀況，演練完畢後營運前改善7項、一般注意改善事項6項、後續建議事項5項分別需要改善。

營運前改善事項，分別為站體及路口緣石反光標示破損、司機員指差確認動作不夠明確等7項；一般注意改善事項則有系統更新、藍海橋鋼構表面部分有鏽蝕等6項；後續建議改善事項則有鋼輪與鋼軌有不連續接觸的情形共5項。