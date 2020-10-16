台南複合型毒災事故演練 用科技提升緊急應變效能

台南市環保局今天下午在科工區昭和特殊氣體公司舉辦「度毒性化學物質災害應變演練」，模擬半導體工業重要特用氣體矽甲烷外洩，波及鄰近氯氣鋼瓶儲存貨櫃，發生複合型毒災事故。演練導入無人履帶車及空氣品質行動監測車，以避免第一線救災人員暴露風險與提升緊急應變效能，展現救災與科技結合，強化整體救災效能。

台南市環保局表示，近年來氯氣外洩事故頻傳，這次演練為模擬半導體工業重要特用氣體矽甲烷外洩，因此氣體遇到空氣會有自燃的特性，狀況假設，波及鄰近具有毒性及腐蝕性的氯氣鋼瓶儲存貨櫃，導致發生複合型毒災事故。

整個演練過程逼真，除了呈現廠方通報與疏散、傷患救助行動、人員除汙及環境復原等應變程序外，更導入無人履帶車及空氣品質行動監測車，展現善用科技力量提高救災應變能量的新思維。

演練中，無人履帶車進入災害現場，將所偵得的數據及畫面回傳給遠端監控站，可有效降低救災人員的風險。另空氣品質行動監測車則在追蹤汙染排放源、監控周界空氣品質及機動連續即時監測以提升緊急應變效能。