新北市今辦公共工程優質獎典禮 11個團隊獲獎

109年度新北市公共工程優質獎典禮今在市立圖書館總館演藝廳3樓舉行，共表揚11件獲獎工程團隊，侯友宜致詞表示，市府每年舉辦公共工程優質獎評選，今年也讓小而美的工程也能脫穎而出，將優質獎按工程規模區分為4級辦理評選，以創新性、挑戰性與周延性等標準進行評審，提供更高品質的公共建設。

其中，新北市消防局提報「第七大隊、中和中隊暨分隊新建工程」，原第七大隊暨中和分隊廳舍因基地基礎結構不穩，雖曾於101年進行地盤改良工程，仍有建築地基逐年沉陷問題，且廳舍老舊、不敷使用，為發揮整體救災統合效能，亟需規劃重建，並將大隊、分隊及特種搜救大隊一併規畫，以大幅提昇救災救護效能及服務品質，確保民眾生命財產安全。

新北市養工處「板橋區林家花園周遭人行環境及景觀改善工程」，由於四周步道部分設施老舊，路樹、變電箱、電線桿等阻擋行人通行，為減少對古蹟的影響，工程以人工敲除人行道石板，並鋪設軟墊保護兩側圍牆，以保留古蹟最佳完整性，又因須兼具文化古蹟保存之價值，在施工上特別注意其細膩度，藉由林家花園四周環境整頓，使各段人行道空間發揮該段屬於觀光、住商及市場功能。

11件獲獎工程有新工處「新北市政府警察局蘆洲分局辦公廳舍暨三民派出所新建統包工程」及「台灣電影文化園區-國家電影中心統包工程」；消防局「第七大隊、中和中隊暨分隊新建工程」。

養工處「新北市汐止區汐萬路北29區道5K至14K休憩景觀與道路安全提升旗艦計畫」、「板橋區林家花園周遭人行環境及景觀改善工程」及「109年度新北市轄內道路品質提升工程(第四區)」、「三重區三重國小周遭人行及通學環境改善工程」。

高灘地工程管理處「基隆河自行車道串連計畫」、「八里十三行文化公園增設兒童遊憩設施」；市場處「板橋黃石市場臨時安置攤集場新建工程」；農業局「雙溪區牡丹溪五分橋上游災害防治工程」。