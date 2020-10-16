三峽區農會走過120年 封存白茶時光膠囊許願

新北市三峽區農會走過兩甲子，是台灣最古老的農會。今天慶祝120歲生日，並舉行「封茶」許願儀式，將白茶存放在陶製茶罐中，7年後再啟封，期許三峽區農會事業再創高峰。

三峽區農會在市府慶祝120週年慶，農會理事長林文良表示，三峽區農會創立於西元1900年，為台灣第一家農會，初名為「三角湧農會署辦事處」，後歷經三角湧信用組合、三峽信用組合、三峽信用利用購買販賣組合、三峽街農業會、三峽鎮農會等過程。

會場展示許多日治時期的黑白老照片，包括歷史人物與三峽聚落、製茶工廠與茶園。三峽區農會表示，西元1937年由「三峽信用利用購買販賣組合」起造民生街三峽鎮農會大樓，更是三峽地區相當重要的歷史建築。

新北市副市長吳明機到場祝賀農會走過兩甲子歲月，與來賓一起切壽桃慶祝，並期許三峽區農會事業再創高峰。他致詞表示，農會利用在地經營優勢，行銷碧螺春、蜜香紅茶評鑑，去年舉辦白茶評鑑，還成立有機綠竹筍產銷班，協助農友打開通路。

吳明機也與民進黨籍立法委員吳琪銘等人參與三峽白茶封罐典藏，將來打開時不只能品嚐到好茶，更細細品味封茶之際時光膠囊般的感動，看看今天許下的願望是否實現。

三峽地區氣候與土壤適合種植茶葉，茶種「青心柑仔」製作的碧螺春綠茶有淡淡綠豆香氣。封罐典藏的白茶，是不經過殺青或揉捻，只經過日曬或文火乾燥後，所製成的自然微發酵茶葉。白茶白毫顯露，茶湯黃綠色清澈，滋味清淡回甘具有香氣。

三峽區農會理事長林文良表示，將保持創新活力，持續為農友服務，展望下一個甲子。10月25日農會將於三峽國小舉辦活動，攤位供全台各地百歲農會、三峽區青農與產銷班展售。