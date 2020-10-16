拋行政區劃說被解讀要併新北 林右昌急電侯友宜解釋

基隆市長林右昌昨天針對行政區域畫分提出的看法，指不需要分直轄市、非直轄市，但相關言論引發議論，還有媒體去問新北市長侯友宜回應，林右昌說，他昨天下午緊急致電侯友宜說明，遭到斷章取義，侯友宜也回說「沒有問題」。

林右昌昨天接受廣播節目「POP搶先爆」訪問時指出，台灣很小，不需要分直轄市、非直轄市，可以思考重新做行政區域畫分，新北鄰近基隆的金山、萬里、石門甚至汐止等地，都可以去思考畫歸基隆管轄。

林右昌的說法引發議論，侯友宜也作出回應，侯市長表示，謝謝林右昌關心，如果基隆市可以跟新北市共同攜手合作，共創東北角北海岸區塊鄰近區塊一起繁榮，這都很好，未來新北、台北、基隆市都是共同的生活圈，不分大家一起創造商機。

林右昌今天下午參加活動時表示，他只是拋出議題讓大家思辨，結果被說成要併新北市，他昨天下午趕緊打電話給侯友宜解釋，是遭到斷章取義，侯友宜在電話中回林右昌，「我有聽電台訪問，沒有太大問題，我完全能了解」。