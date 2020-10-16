第一果菜魚市場改建 北市延長工期300天

台北市政府推動第一果菜及魚類批發市場改建案原定民國116年間竣工，攤商代表認為主體工程不斷延宕，恐影響攤商過年期間營運效益。市場處今天表示，工期將延長300天。

台北市議會財政建設委員會今天前往第一果菜及魚類批發市場考察，並聽取市場處等官員報告，市場處報告提及，攤商預定今年12月中旬先搬遷至中繼市場，才能進行後續改建。

台北市青果公會理事李慶輝在會議上表示，農曆過年期間對蔬果攤商很重要，進貨量多且銷售量不錯，若北市府要求農曆年前搬遷至中繼市場，恐影響攤商生計，建議北市府在農曆年後才協助攤商搬遷。

市場處長陳庭輝說，若農曆年後攤商再搬遷，恐讓工期延長4個多月，工程費可能增加約新台幣1000多萬元，會持續和攤商討論、溝通。

市場處批發科長高振翔事後接受媒體電訪時說，第一果菜及魚類批發市場新建大樓案曾2次流標，後改採「減項發包」，目前興建進度為地下一樓至5樓，6樓以上要做擴充工程，原定民國116年間竣工，現今工期將延長300天，可望在117年間竣工。

依市場處資料，第一果菜及魚類批發市場從64年啟用至今，為全台最大果菜批發市場，目前每天果菜交易量約1650公噸、漁產交易量約75公噸。

北市府規劃改建案新大樓採原址改建、分階段施工，造價約新台幣125億餘元，將興建地下一層至8層樓的大樓，分別做農產、漁產大樓，並設置與水源快速道路及華中橋的引接匝道。