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北市局處訂報紙需市長專簽 戴錫欽批「恫嚇」

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
議員戴錫欽(左)下午在議會質詢指出，市府機關訂閱報紙，還需市長專簽，批評市府以市長專簽恫嚇局處。記者楊正海／攝影
議員戴錫欽(左)下午在議會質詢指出，市府機關訂閱報紙，還需市長專簽，批評市府以市長專簽恫嚇局處。記者楊正海／攝影

台北市長柯文哲為落實e化，今年7月宣布從110年起各機關禁訂紙本報刊，議員戴錫欽下午在議會質詢指出，若市府機關非得訂閱，還需市長專簽，批評柯文哲以市長專簽恫嚇局處，他認為雖然e化大方向是對的，但要有步調，不要因為e化是時尚，就剝奪習慣閱讀紙本報刊的長者權利。

戴錫欽指出，市長及秘書長裁示要實施取消訂閱紙本報紙雜誌期刊後，依各機關110年紙本及電子化訂閱調查顯示，市府機關學校紙本訂閱數從109年1萬2378個減少至110年1335個；電子化訂閱數從109年292個增加至110年1391個。

從訂閱總數來看，各機關在109年共累計訂閱1萬2670個報紙雜誌期刊，但到110年竟減少到2746個，整整減少1萬14個，減少79%，據他了解，多數機關是因為e化太貴、擔心市長專簽太麻煩等原因，取消訂閱。

此外，也因取消里鄰長訂紙本報，更導致從明年起，習慣閱紙本報的每位鄰里長，每年得自己貼275元。戴錫欽還指出，民政局109年到明年，9979分的訂報，明年會全部歸零。

對此，民政局長藍世聰表示，數據還要再確認，不是很正確，明年有很多種訂閱方式，還要調查。戴錫欽說，地方反彈激烈，他也反對用市長專簽恫嚇，且府內局處也不同調，像社會局21分訂報，依然維持，因為社會局有安養中心、老人有需求，除了有閱讀需求和習慣，教育局也部分保留，因學校有教學需求和圖書館。

祕書長陳志銘則質疑數據，他說，10月27才開會，為何有110年的訂報資料？戴錫欽追問，是否堅持要求市長專簽？陳志銘說，不會每個單位都要專簽，會由祕書處扛起來統一專簽，27日要討論，若要訂閱，他要看檢附理由，他也已聽到這些聲音，但仍鼓勵往電子化，若有紙本需求就檢附理由。

戴錫欽 柯文哲

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