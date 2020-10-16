新北市公共工程優質獎 今舉行頒獎典禮

109年度新北市公共工程優質獎今天在新北市立圖書館總館演藝廳，舉行頒獎典禮，共計11件工程接受表揚，今年新增個人貢獻獎，表揚優秀工程師，由新工處副總工程司陳世杰、水利局副總工程司謝佑欣、城鄉局科長黃永盛獲獎。

新北市長侯友宜出席頒獎，他肯定獲獎單位及個人的傑出表現外，期勉再接再厲再創佳績外，也感謝評選委員的辛勞及付出。

侯友宜說，為促進廠商良性競爭，提升新北市工程技術水平，鼓勵優質廠商、機關及人員參與市內公共工程建設，增進工程品質及進度，每年市府都會舉辦公共工程優質獎評選，今年獎項有兩點創新，首先為了讓小而美的優質工程脫穎而出，將獎項按工程規模區分為四級辦理評選，評審在創新性、挑戰性及周延性標準下，從21件作品中選拔出11件獲獎工程。其次，本年度還新增個人獻獎類別，透過表彰優秀菁英，希望提升工程人員榮譽感及歸屬感。侯市長強調，舉辦優質獎讓設計施工單位及從業人員發揮專長引領公共建設展現更好的品質及技術，市民也因此受惠，享受更安全、精緻的優質生活。

獲獎11件工程，包括新北市警察局蘆洲分局辦公廳舍暨三民派出所新建統包工程。台灣電影文化園區國家電影中心統包工程。消防第七大隊、中和中隊暨分隊新建工程。汐止區汐萬路北29區道5K至14K休憩景觀與道路安全提升旗艦計畫。板橋區林家花園周遭人行環境及景觀改善工程。109年度新北市轄內道路品質提升工程(第四區)」。台鐵五堵貨場舊隧道景觀改善工程。八里十三行文化公園增設兒童遊憩設施。三重區三重國小周遭人行及通學環境改善工程。板橋黃石市場臨時安置攤集場新建工程。雙溪區牡丹溪五分橋上游災害防治工程。