紅火蟻解除管制 林口轉運站開始招標

新北林口塞車問題嚴重，新北交通局欲在林口設轉運站，卻因為紅火蟻問題持續延宕，新北市議員蔡淑君說，盼轉運站能趕緊開工，若完工可以舒緩交通壅塞，新北交通局長鍾鳴時指出，林口轉運站相關工程已在招標，發包後預計4個月後完成。

林口地區人口數突破11萬人，但每逢上下班尖峰時間，林口交流道附近都呈現交通癱瘓狀況，新北、桃園兩市的市長與交通部也為此到現場會勘，盼能解決林口塞車問題，新北目前也在等待林口轉運站開始動工。

不過，林口轉運站原本預計今年底可以完工，但開發基地卻遇到紅火蟻等狀況，使得興建計畫延宕，新北農業局長李玟說，轉運站用地今年4月開始防治紅火蟻，依程序需防治6個月，國家紅火蟻中心今第2次監測，已確定沒有紅火蟻會解除管制。

鍾鳴時指出，林口轉運站紅火蟻管制今正式解除列管，工程目前正在招標中，預計11月3日開標，簽約後135個工作天完成，目前將設置簡易轉運站，出路口分別位於八德路、文化三路一段。

蔡淑君說，林口公車族有3類，分別為公車路線前端民眾上車有位置坐，但要繞行林口45分鐘才會下國道；另是路線末端民眾雖不用繞行但要等3到4班公車才能上車，因國道不能有站票；還有住家門口的公車路線並非自己需要的路線。

鍾鳴時說，林口除了現在公車路線外，轉運站完成後．未來尖峰時間會有低底盤公車載客到轉運站，再藉由快捷公車轉往雙北、桃園，讓轉運站發揮最高效用。蔡淑君說，林口有81％的民眾使用自家車，若轉運站完成有3成願意使用大眾運輸，可望紓解林口交通問題。