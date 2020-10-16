快訊

若陸為統一對我動武 民調：近八成民眾願為台灣而戰

港保安局長：台灣拒收陳同佳是政治籌謀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

汐止中興路易塞 擬增智能監控即時反應路況

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止中興路有事故，週邊交通塞爆，市議員白珮茹希望加裝路況智能監視器，即時反應路況。 圖／觀天下有線電視提供
汐止中興路有事故，週邊交通塞爆，市議員白珮茹希望加裝路況智能監視器，即時反應路況。 圖／觀天下有線電視提供

汐止中興路在上個星期發生瓦斯外洩的事件，拉起封鎖線禁止人車通行，剛好是下班時間，週邊交通塞爆，今(16)日市議員白珮茹會勘，希望在車多的中興路加裝路況智能監視器，即時反應路況，疏導以及提醒民眾改道。

汐止社后地區居住人口多，人多車也多，尤其中興路是重要聯絡道路，每天上下班塞車嚴重，而對於上個星期發生瓦斯外洩的事件，當時將福德一、二路這一段的中興路封閉禁止人車通行，當時又剛好是下班時間，許多不知情的民眾塞在車陣中，臨時引導改道，引起不少民怨，如何避免類似狀況，議員白珮茹建議加裝路況監視器。

議員白珮茹指出，上次瓦斯管線破管的時候，那我們希望相關資訊的訊息、還有交通流量的監控系統能夠同時配合，讓資訊可以跟用路人結合，讓駕駛人可以提早改道，那我們今天邀請市府警分局、交通局就整個中興路的交通狀況希望在天橋比較高的部分，增加全景的監控。

市府交通局科長陳建成表示，增設cctv，如果有一些突發狀況或者雍塞的訊息可以事先透過畫面得到訊息之後，進行包括疏導的一些勤務的調派跟處理，那今天會勘後，會針對分局的需求一起來做現勘，確定要做cctv的位置，如果後續可行，我們就會來做協助。

白珮茹說，今天針對北峰國小天橋位置討論，上次分局要架設時，因為網路的部分要拉線可能經費的部分比較不足，那希望交通局可以協助辦理，透過天橋比較高，可以盡早來架設。

汐止 瓦斯外洩 塞車

延伸閱讀

新北重陽禮金要發放 汐止38位人瑞送到府

汐東線東湖站留設介接點？ 新北：由北市決定

汐止中興路瓦斯外漏 警消封鎖現場佈水線

汐止福德三路行車成S型 行人通行也危險

相關新聞

拋行政區劃說被解讀要併新北 林右昌急電侯友宜解釋

基隆市長林右昌昨天針對行政區域畫分提出的看法，指不需要分直轄市、非直轄市，但相關言論引發議論，還有媒體去問新北市長侯友宜...

自己都過勞！北市勞檢員月加班50小時 想補休也沒時間

新北市金山區公所小編過勞死引發外界熱議，台北市議員潘懷宗發現，替勞工捍衛勞動權益的勞檢員也是過勞族群，竟有勞檢員單月加班...

台南複合型毒災事故演練 用科技提升緊急應變效能

台南市環保局今天下午在科工區昭和特殊氣體公司舉辦「度毒性化學物質災害應變演練」，模擬半導體工業重要特用氣體矽甲烷外洩，波...

新北市今辦公共工程優質獎典禮 11個團隊獲獎

109年度新北市公共工程優質獎典禮今在市立圖書館總館演藝廳3樓舉行，共表揚11件獲獎工程團隊，侯友宜致詞表示，市府每年舉...

汐止社大粉彩師生畫展 粉嫩櫻花入畫

汐止區公所藝文走廊這一期展出的是汐止社大粉彩班師生成果展，這次利用粉彩做畫，畫出風景、人物畫等等，值得一提的是，有好幾幅畫的都是汐止在地的美麗櫻花，有層次的畫法，栩栩如生，今(16)日開幕茶會上包括汐止社大校長、老師學生都來共襄盛舉。

愛心獲肯定 瑞芳保安宮獲市府頒獎表揚

瑞芳區保安宮是區內第一個由公廟舉辦的共餐點，每週四的共餐至今已近五年，除了志工們做菜回饋家鄉，在地企業也付諸愛心穩定提供食材與經費，保安宮榮獲市府匾額餽贈，昨(15)日瑞芳區公所頒發優良共餐點、銀髮俱樂部表揚，感謝廟方為地方的貢獻。

淡水水源街路狹人多 淡大側門增行穿道

新北市淡水區淡江大學側門，緊鄰著水源街二段，學生出入非常多人，加上水源街二段是下坡路段，經過的車速相當快，學生過馬路時，顯得非常危險。經市議員鄭宇恩會勘，決定設行人穿越道，保障安全。

新店中正路人行道拓寬 街道美觀又安全

新店中正路從復興路口往環河路方向的人行道，原本是老舊又窄小，造成民眾通行危險，經新北市議員唐慧琳接獲陳情後，爭取人行道拓寬改善工程，如今完工，不僅有了一個安全的通行空間，街道也變寬敞美觀。

汐止中興路易塞 擬增智能監控即時反應路況

汐止中興路在上個星期發生瓦斯外洩的事件，拉起封鎖線禁止人車通行，剛好是下班時間，週邊交通塞爆，今(16)日市議員白珮茹會勘，希望在車多的中興路加裝路況智能監視器，即時反應路況，疏導以及提醒民眾改道。

北市局處訂報紙需市長專簽 戴錫欽批「恫嚇」

台北市長柯文哲為落實e化，今年7月宣布從110年起各機關禁訂紙本報刊，議員戴錫欽下午在議會質詢指出，若市府機關非得訂閱，...

紅火蟻解除管制 林口轉運站開始招標

新北林口塞車問題嚴重，新北交通局欲在林口設轉運站，卻因為紅火蟻問題持續延宕，新北市議員蔡淑君說，盼轉運站能趕緊開工，若完...

柯文哲改口環狀線由交通部協調 侯友宜：新北要挑起責任

台北市長柯文哲14日說北市不該被新北綁架，但昨日改口說讓交通部協調，新北市長侯友宜表示，很多捷運在是新北境內，不管盈虧或...

熱門新聞

血汗保全！月工作252小時實領1萬9 嘆比外籍移工還少

南鐵最後爭議戶爆流血衝突 交通部宣布停工

一切來的太突然！ 全世界最大淡水魚突跳出魚缸內傷亡

影／吳怡農全民皆兵遭馮世寬批渣男 朱立倫：認錯人了？

抗議南鐵東移！聲援者衝交通部 爆流血衝突12人遭壓制

退休警察「遛烏龜」獨特街景 嘉縣前農業處長撞見驚喜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。