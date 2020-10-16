汐止中興路易塞 擬增智能監控即時反應路況

汐止中興路在上個星期發生瓦斯外洩的事件，拉起封鎖線禁止人車通行，剛好是下班時間，週邊交通塞爆，今(16)日市議員白珮茹會勘，希望在車多的中興路加裝路況智能監視器，即時反應路況，疏導以及提醒民眾改道。

汐止社后地區居住人口多，人多車也多，尤其中興路是重要聯絡道路，每天上下班塞車嚴重，而對於上個星期發生瓦斯外洩的事件，當時將福德一、二路這一段的中興路封閉禁止人車通行，當時又剛好是下班時間，許多不知情的民眾塞在車陣中，臨時引導改道，引起不少民怨，如何避免類似狀況，議員白珮茹建議加裝路況監視器。

議員白珮茹指出，上次瓦斯管線破管的時候，那我們希望相關資訊的訊息、還有交通流量的監控系統能夠同時配合，讓資訊可以跟用路人結合，讓駕駛人可以提早改道，那我們今天邀請市府警分局、交通局就整個中興路的交通狀況希望在天橋比較高的部分，增加全景的監控。

市府交通局科長陳建成表示，增設cctv，如果有一些突發狀況或者雍塞的訊息可以事先透過畫面得到訊息之後，進行包括疏導的一些勤務的調派跟處理，那今天會勘後，會針對分局的需求一起來做現勘，確定要做cctv的位置，如果後續可行，我們就會來做協助。

白珮茹說，今天針對北峰國小天橋位置討論，上次分局要架設時，因為網路的部分要拉線可能經費的部分比較不足，那希望交通局可以協助辦理，透過天橋比較高，可以盡早來架設。