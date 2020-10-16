淡水水源街路狹人多 淡大側門增行穿道

新北市淡水區淡江大學側門，緊鄰著水源街二段，學生出入非常多人，加上水源街二段是下坡路段，經過的車速相當快，學生過馬路時，顯得非常危險。經市議員鄭宇恩會勘，決定設行人穿越道，保障安全。

淡江大學學生會長鄭兆庭希望在這裡可以設置行人穿越道，也就是斑馬線，讓過馬路的學生可以更加安全。

學府里長林文成表示，這裡不只有在地居民，許多淡江大學的學生都從側門進出到水源街二段的租屋住處，因此在這狹窄的道路當中，行人空間明顯不足，也希望設置斑馬線可以更安全。

雖然地面上有畫設30的速限，不過因為下坡路段車速也是飛快。新北市議員 鄭宇恩表示，在會勘之後，將會請交通局在淡江大學側門設置行人穿越道，加上路旁閃光黃燈的提醒，經過這裡的汽機車務必在學區當中，減速慢行，讓過馬路的大學生可以更安全。