愛心獲肯定 瑞芳保安宮獲市府頒獎表揚

瑞芳區保安宮是區內第一個由公廟舉辦的共餐點，每週四的共餐至今已近五年，除了志工們做菜回饋家鄉，在地企業也付諸愛心穩定提供食材與經費，保安宮榮獲市府匾額餽贈，昨(15)日瑞芳區公所頒發優良共餐點、銀髮俱樂部表揚，感謝廟方為地方的貢獻。

保安宮主委顏東盛表示，保安宮自104年開始舉辦共餐，除了由廟方募資，還有附近瑞芳工業區宏益玻璃公司提供加菜金、陳國光先生提供魚肉食材，讓營養的共餐文化得以穩定舉辦，也展現保安宮發願照顧在地居民的宗旨，保安宮已連續四年拿到銀髮俱樂部、老人共餐的感謝狀，很感謝新北市府與公所的重視。

瑞芳區長施玉祥表示，保安宮祭祀的保儀大夫，早年是大寮地區礦工、農民的守護者，至今除了能來參拜，化解生活難題，每週四的共餐更是居民相聚的快樂時刻，一到十一點半，長輩們帶著笑容緩緩走來，志工們煮飯菜談天，一餐飯至少有魚有肉有湯，新鮮的蔬果也都是里民種植提供，豐盛而營養，更是志工們樂於付出的好滋味。

保安宮副主委蘇有德表示，除了共餐，保安宮更利用舊時幼兒園，提供銀髮俱樂部服務，很感謝新北市議員林裔綺爭取十萬元經費，在今年夏天換上了新冷氣機，以免長者太熱不適，地方單位共同與保安宮協力照顧週邊居民，也讓愛心不斷擴大，讓偏鄉長輩感受大家庭般的呵護。