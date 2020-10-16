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汐止社大粉彩師生畫展 粉嫩櫻花入畫
汐止區公所藝文走廊這一期展出的是汐止社大粉彩班師生成果展，這次利用粉彩做畫，畫出風景、人物畫等等，值得一提的是，有好幾幅畫的都是汐止在地的美麗櫻花，有層次的畫法，栩栩如生，今(16)日開幕茶會上包括汐止社大校長、老師學生都來共襄盛舉。
汐止區長陳健民指出，汐止區公所利用二樓空間，打造的藝文走廊又有新的展覽，這個月展出的是汐止社大粉彩班師生成果展，連續兩年都帶來精彩畫作，真的很棒，這次的作品是以粉彩作畫，透過畫筆，將美麗事物紀錄下來，也讓洽公空間增加藝術氛圍。
粉彩讓這次的畫展與眾不同，有層次感，真實性也更高，每幅畫看起來都栩栩如生，而這次畫的最多的就是汐止櫻花，文化里長余寶聰說，看著自家康誥坑溪的櫻花有不同的呈現，就算一幅畫只畫了兩朵櫻花，不但覺得很有熟悉感，也很驚喜，真的好美。
汐止社大粉彩班老師呂畹鈴說，可以利用水彩、素描等媒材展現在粉彩上面，會有不同的藝術效果，那今年的文化里櫻花祭，畫的是春天的櫻花，汐止真的很美，希望大家有空到汐止公所藝文走廊，這次的粉彩班師生畫展一直到11/30日，也歡迎有興趣的民眾前往欣賞。
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