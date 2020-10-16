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新北發動備役替代役男孳清中和環境 2小時清出1噸垃圾

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市民政局發動備役替代役男2小時清出300個積水容器、1噸垃圾，百坪空地煥然一新。記者施鴻基／攝影
新北市民政局發動備役替代役男2小時清出300個積水容器、1噸垃圾，百坪空地煥然一新。記者施鴻基／攝影

新北市中和去年爆發登革熱疫情，民政局今天發動替代備役役男到中和區仁和里孳清登革熱病媒蚊容器，2小時清出300個積水容器、1噸垃圾，百坪空地煥然一新。

民政局今辦年度備役演訓，號召50名替代役備役役男前往仁和里公益孳清，當地位在北二高橋下，平日少有人至，卻有不少棄置的貯水器、盆栽及廢輪胎，役男們抵達後馬上動手清理環境。 成員吳峻佑表示，「能為社會盡心力，自己也感到與有榮焉。」

民政局長柯慶忠說，公益活動前請中興大學博士施昌良講授「登革熱與屈公病防治」課程並實作演練，上場前備役青年著長袖長褲、戴帽子、口罩，也使用敵避防蚊藥劑，公益孳清也保護自己。

柯慶忠說，「一個人力量小，但一群人做一件事，改變就會成真。」環境整潔需要同心維護，用實際行動守護新北。替代役備役召集邁入第5年，除各項災防課程講座，也規畫公益活動，連年辦淨溪、淨灘或結合核安演習實作，希望逐步帶動青年公益關懷。

新北市民政局今發動備役替代役男到中和仁和里消除積水容器。記者施鴻基／攝影
新北市民政局今發動備役替代役男到中和仁和里消除積水容器。記者施鴻基／攝影

役男 登革熱 替代役男

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