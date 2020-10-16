自己都過勞！北市勞檢員月加班50小時 想補休也沒時間

新北市金山區公所小編過勞死引發外界熱議，台北市議員潘懷宗發現，替勞工捍衛勞動權益的勞檢員也是過勞族群，竟有勞檢員單月加班時數超過50小時，縱使可補休，但業務量大，想休也沒得休。北市勞動局表示，會再平均調配約聘員工作，讓加班時數下降，也會再向府方爭取擴編，至少再增20名正式人員。

北市議會今進行民政部門質詢，潘懷宗表示，勞動檢查包括「勞動條件檢查」及「職業安全衛生檢查」，每年至少有3大項勞檢工作，北市年度勞檢目標場次9400場，今年1至7月已完成7000多場，達成率81%，另還有勞動部專案勞檢、防疫訪視。

但潘懷宗說，北市勞檢處僅有10名正式公務員身分的勞檢員，另52名則是勞動部補助的約聘雇員，若換算年度勞檢場次，每名勞檢員今年勞檢量要完成151.61場，才能符合9400場的績效，背後都是勞檢員的血淚。

潘懷宗批評，替勞工捍衛勞動權益最重要的單位，勞檢員自己卻過勞，調閱勞檢員今年1至9月加班時數表也發現，約聘僱勞檢員單月加班時數超過30、40小時情況不少，還有人單月加班超過50個小時，質疑有無違反「勞動基準法」？

北市勞檢處長江明志坦言，因為是約聘人員，不適用「勞基法」。潘懷宗批評，政府帶頭違法，若需要人力，為何要規避「勞基法」？工作內容跟公務員沒差別，還讓人家累得跟狗一樣，跟公務員有什麼差別？潘說，加班超時可用補休解決，但場次這麼多，根本沒時間補休。

江明志表示，加班狀況確實需檢討，會再調整工作分配。潘懷宗指出，理想上的勞檢應要達到10%，但監察院指出，台灣勞檢涵蓋率小於10%，北市只有5、6%，還沒達到理想涵蓋率，人力就已經這樣了，務必要向府級爭取。