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台北不還環狀線 葉元之：代理孕母不還小孩還要保母費
新北向台北爭取環狀線經營權，但目前北市無意解約。新北市議員葉元之說，北市一直占新北市便宜，環狀線今年虧損預估破4億，北捷就像代理孕母，生完不還小孩還向新北市收保母、奶粉和尿布費，他質疑捷運局「吞的下去哦」、「不要打假球」。捷運局副局長林耀長僅表示「會努力爭取」。
葉元之今天在議會質詢捷運局，他說，台北市不願交還環狀線，但環狀線造價700億元由新北市出，今年營運成本11億7600萬元也是新北市出，另外還要付行政管理費3600萬給北捷。北捷預估日均載客量10萬人次，年收入有8億9000萬，但本月日運量才3萬多、假日4萬多，運量增加有限，收入也會減半。
他表示，今年3到8月環狀線通車後，新北虧3億3900萬元，確定會破4億。北捷不願交還環狀線，就像代理孕母不願交回小孩，但卻要生母出奶粉錢、尿布錢，還要保母費，重點是小孩也沒養好。
「柯市府一直占新北市的便宜」葉元之說，北捷有個重置基金，柯市府向基金借230億元還債，利息才0.162%，約為銀行貸款1成，低很多。新北市在北捷有9%股分，占新北市便宜，還用從新北邊賺到的錢拿去還債，相當離譜，「台北還自誇財政紀律好」。
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