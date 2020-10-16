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危老條例助力 林口2層舊廠房變12樓新創園區
新北林口區工四路20號的富創得科技公司，透過危老條例將老舊廠房拆除，將搖身成為科技廠房，新北都更處指出，該公司1年多前提出重建計畫向新北市政府申請，昨順利完成程序並正式動土典，不過去年5月營建署函釋工業區將以立體化為主，不能再以危老方式重建。
富創得科技以研究、發展、製造、行銷投射式電容觸控面板為主，在林口工業區有占地近1公頃的廠房，都更處指說，公司依危老方式向新北市府重建計畫，2層樓工廠將改建為新創園區，興建1棟地上12層、地下4層的廠辦建築。
新北都更處總工程司李擇仁說，新北有10件工業區以危老方式重建，容積獎勵最高40％，不過去年營建署函釋都市計畫工業區不得適用危老條例，因去年4月行政院提出工業區更新立體化發展方案，後續新北2件申請案均已駁回。
李擇仁指出，目前危老條例適用住商、農業等土地使用分區，僅工業區或工業性質無法適用，新北以住商區申請案件最多，因危老條例沒有面積限制，且時程比較都市更新快，能快速協助民眾重建房屋。
都更處副總工程司程靜如說，新北推出危老123政策，包含危老條例百分之百同意規定、2個月完成重建計畫審查作業（不含補正時間）、藉由建造預審程序於3個月核發建造執照（不含環評、都市計畫、容積移轉等審查時間」）。
程靜如表示，都更處協助簡化應備書件及審查流程、工務局設置預審機制，危老條例自2017年公布後，新北市政府依規定受理審查相關重建案，迄今申請案量達到了300件，核准案件也達近8成。
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