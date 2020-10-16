影／台中29區公所社群經營無熱度 議員憂小編過勞

日前新北市金山區公所發生「小編」過勞死的憾事。台中市議員江肇國等人今天質詢指出，29個區公所社群經營缺乏熱度，也無政令宣傳或即時性政策更改的發布，都只是在轉貼市長的行程，他昨晚隨機抽查，西區公所昨晚10時40分還在發文、潭子區公所10時55分也在發文、南屯區公所11時20分也更新，但所發內容也非即時性訊息，最後只是累死這些辛苦的小編。

今年流感疫苗施打踴躍，疫苗需求比往年高，台中市15日宣布全市所有「社區設站」接種服務僅供65歲以上長者，11月起所有「社區設站」暫緩辦理，原本50歲以上民眾都能施打，結果撲空。

在議員江肇國質詢完1個多小時後，議員蔡耀頡批評，施打疫苗這麼重要的訊息，全市29區僅6個公所馬上更新內容，更印證區公所的社群經營不管內容，只淪為歌功頌德的工具，甚至一度要23個未更新訊息的區長離席，最後主席裁示議員繼續質詢。

民政局表示，台中市各區公所負責第一線為民服務，業務內容與人民生活息息相關，因此運用網路社群媒體將對人民有幫助的政策、福利、建設等資訊，提供給需要的民眾參考，同仁工作時數及敘獎都將依實際工作內容及表現辦理、予以肯定，也會再次提醒各區公所主管人員留意同仁工作時數及補休情形。

江肇國要求，市府應即刻檢討府內各局處的社群經營狀況，不要盲目成立粉專而不思考意義，最後都只是累死這些辛苦的小編。

江肇國查閱各區公所臉書經營狀況，「根本是慘不忍睹」，從最近5篇貼文按讚數來看熱度，最高豐原區公所才76個讚；最慘的烏日區公所、外埔區公所連10個讚都不到，這樣真的有辦法達到宣傳政令或佈達區政資訊的功能嗎？

蔡耀頡表示，市府各機關的臉書社團應該是要充分的提供市民需要且有幫助的資訊，而不是極力讚揚市長，且區公所是民眾第一線的單位，不應該宣傳首長們的工作日常，市政府及區公所不應該將公務單位以及公務預算聘請的小編來去做私人的宣傳。

周永鴻表示，各局處的臉書本就應該做政令宣導，但現在看來這些臉書都只是在做歌功頌德的事，根本毫無意義，不要讓台中也發生新北小編的憾事。