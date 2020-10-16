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北市國際雙聯學制再加一校 線上選課拿學分

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
北市國際文憑課程學校再添一所，北市私立靜心高中與加拿大安大略省合作推動國際雙聯文憑。記者趙宥寧／攝影
北市國際文憑課程學校再添一所，北市私立靜心高中與加拿大安大略省合作推動國際雙聯文憑。記者趙宥寧／攝影

北市國際文憑課程學校再添一所，北市私立靜心高中與加拿大安大略省（下稱安省）教育部以線上課程方式，辦理國際雙聯文憑課程，九年級、十年級學生可申請，通過安省中英語文讀寫素養學力省考後，畢業時可取得靜心高中、安省高中畢業證書，畢業後更有望申請國外大學。

靜心高中今與安省正式簽約，也宣示雙語課程正式啟用。靜心高中校長唐尚智表示，靜心以世界為教師，推動國際化多元課程給學生寬廣視野，提供學生彈性學習模式，由具有90年線上課程經驗的TVO ILC線上高中提供，所有課程皆由安省合格教師設計，並經安省師範大學審核通過。

靜心高中國際教育中心主任王舒葳表示，目前9年級21位、10年級（高一）3位學生參與雙聯課程，國際學制是9、10、11、12年級，4年內要修滿30學分，一學分110小時，其中80小時線上、30小時自主學習。

在30學分內，包含20學分修習靜心既有課程、10學分則修習安省的線上課程。安省課程包含4學分英文必修，6學分課外選修，自學生11年級開始，提供物理、化學、文史等多元線上課程。靜心高中教師也在課程實施前，受訓成為安省校園輔導教師，解決學生線上學習的疑難雜症。

目前10年級的張正昕與康耀仁，具備全民英檢中高級以上能力，直接從10年級開始就學，目前正在上英文必修課。張正昕說，線上課程雖然沒有老師，但有許多輔助工具，有時上課也很舒壓，最近要交演講專題，先把講稿寫好後傳給安省教師，安省修正後再回傳，最後將講稿錄製成音檔或影片，回傳給安省評分。

康耀仁也提到，線上課程有許多多媒體教材，最近要分析電影預告片，要預測電影結局發展，明年選修想以經濟課程為主，畢業後想去申請常春藤大學，張正昕則對理工有興趣，想選修天文、物理課，畢業後想去德國慕尼黑大學，但若疫情影響，也會透過國內學測申請大學。

北市自106學年度起，推動國際文憑四軌發展，包含雙聯、國際預科課程（IFY）、國際文憑課程（IB）、校本特色國際課程等，目前共有19所高中、2所高職，至今共461名學生參與。今年中正高中已有首屆16位雙聯學制畢業生，其中15位學生順利申請到國外大學，因疫情影響，僅3位學生決定要出國念書。

北市 疫情

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