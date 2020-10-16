華梵大學30而立 悟觀法師發表3新書紀念曉雲、開良法師

華梵大學是中國佛教史上第一所佛教界創辦的大學，今年滿30年，華梵大學董事長悟觀法師昨天一口氣發表3本新書，分別紀念華梵創辦人曉雲導師、高雄深水觀音禪寺開山祖師開良法師，及蒐錄與深水觀音禪寺有因緣者的故事，分享佛學智慧和學佛者的堅持、典範。

位於新北市石碇區大崙山的華梵大學，是由集佛學、藝術、文學、教育於一身的曉雲法師在1990年創立，提倡重視自我反省、開拓心靈智慧的「覺之教育」，並以「人文與科技融匯，慈悲與智慧相生」 為創校宗旨，今年5月中旬更開創高教新模式，宣布自109學年度起提供大一新生「品德獎學金」，大二到大四學生提供申請「創新共學獎學金」，等同讓學生就學4年間享有學雜費全免優惠。

悟觀法師親近曉雲法師31年，直到2004年曉雲法師圓寂，並在2012年接任華梵大學董事長至今，近年來除了投入教育，也以臉書當道場，書寫學佛心得、感悟等，去年集結在臉書發表的文章，由有鹿文化出版「般若與美：一位法師的學佛札記」。

昨天是曉雲法師禪寂16周年紀念，悟觀法師在華梵大學發表3本新書，「般若禪，如來使」記錄悟觀法師端倪曉雲、開良法師的生命況味，悟觀法師在發表會以多數人耳熟能詳的般若波羅密多心經為例，解說般若禪的行門，在五蘊中以心燈照見、深刻行禪的當下，便能發掘原已存在內心的智慧和慈悲。

悟觀法師也身兼深水觀音禪寺住持，今年建寺45周年，「弘願深如海」一書記載開良法師從無到有、闢建禪寺的艱辛與堅持。