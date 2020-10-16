你有領徵收補償費嗎？ 台中地政局建置線上查詢系統

土地所有權人有時因土地徵收時間久遠，遺忘領取徵收補償費，台中市地政局為保障民眾權益，建置徵收補償費線上查詢系統，方便民眾查詢徵收補償金領取情形，地政局也主動以掛號通知民眾領取，提醒還未領徵收補償費的民眾儘速領取。

地政局長吳存金表示，台中市徵收補償費存入保管專戶的金額仍有11.6億元未領，呼籲受補償人儘速領取，如未領取，徵收補償費經存入專戶超過15年者，將歸屬國庫。

地政局表示，徵收補償費遲遲未領取的原因複雜，最大主因是姓名或住址不全、未辦繼承、民眾不知道有補償費等；其次為有設定抵押權，須抵押權人同意才可領取。

為協助民眾領取補償費，地政局建置徵收補償費線上查詢系統：http://iland.taichung.gov.tw:8080/ ，只要輸入姓名、統一編號，就可輕鬆查詢自己的徵收補償金，還能選擇地段地號，查詢歷史徵收道路資訊。

另外，也可上地政局「158空間資訊網」( https://lohas.taichung.gov.tw/webgis/index.html )點選地政業務、公告徵收土地查詢，框選公告徵收土地，還可揭露地理區位、鄰近實價登錄等資訊。

地政局並主動追查歷史檔案，向戶政機關查對新址、查明其合法繼承人，重新以掛號通知領取徵收補償金，以保障民眾權益。