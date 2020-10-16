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蚵殼變黃金不是夢 從工業級到食品、美容

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
牡蠣養殖創造漁業經濟，蚵殼也可做其他用途，增加收入。記者鄭惠仁／攝影
牡蠣養殖創造漁業經濟，蚵殼也可做其他用途，增加收入。記者鄭惠仁／攝影

台南市每年牡蠣養殖近1萬棚，每到採收時也會製造大量的蚵殼，形成另一問題。台南市政府在養殖區海濱共設7處堆置場，免費讓加工業者用在建築、鋪路、石灰、飼料、堆肥等用途上，另添經濟效益。

農業局漁業科長吳國霖說，市府分別在漁光島、安南區四草、七股、北門、將軍海濱共設7處蚵殼放置場，讓蚵農剔出蚵肉後，將蚵殼運至此放置，免費供有需要的加工業者取用。

台南淺海牡蠣養殖面積約1400公頃，放養9千多棚，年產量約5700公噸、產值超過6.27億元。吳國霖說，龐大數量的蚵殼並沒有浪費，也是有效再利用，被拿來當工業等用途使用，主要用在石灰、肥料及飼料上。另蚵殼是牡蠣吸收二氧化碳，變成碳酸鈣而成，因此牡蠣養殖也能淨化水質。

去年台糖更與工研院合作，從蚵殼提煉碳酸鈣，目前正興建碳酸鈣生技材料工廠，要把蚵殼從工業級使用效益，進化到對人體幫助的食品、美容效益。吳國霖表示，養蚵的前景是可期待的。

北門 建築

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