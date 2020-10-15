臉書貼文要送養小孩 北市社會局介入處理

台北市議員徐巧芯下午在議會質詢指出，她在臉書上看到截圖，有人在臉書貼文要送養小孩，民眾擔心孩童安危，第一時間前往派出所報案，但員警聲稱「因臉書內文無對價關係」，無法立案處理，批評警方處理不當。對此，婦幼警察隊副隊長曾逸群表示，此非台北市警局派出所員警受理，此案已由衛生福利部社家署及北市社會局介入處理。

婦幼警察隊說，有關議員徐巧芯下午質詢案，經與議員辦公室確認，非台北市警局派出所員警受理，議員提出質詢係希望藉此提醒本局加強宣導及教育訓練所屬員警於處理該類案件應具備之法令常識與敏感度。

婦幼隊說，今日質詢完畢再行跟議員和助理討論請教，確認非本局所屬員警處理，並稱本局員警不會推諉受理報案，肯定本局員警素質水準。