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為中天講話遭出征？朱立倫：我只在乎新聞自由言論自由
中天新聞台是否關台引發各界關切。國民黨前主席朱立倫今天近中午在臉書粉專對此表達看法，今晚在台中演講前受訪時說，不管你喜不喜歡中天，我們一定要維護新聞自由、一定要堅持媒體的自由，這是關鍵重點，他也曾針對香港蘋果日報總部遭搜索事件提出相同的觀點；今天他為中天講話，也有人來出征，但他強調，沒有為特定媒體，他只在乎新聞自由和言論自由，台灣民主走到今天，我們一定要堅持台灣的新聞自由與媒體自由。
朱立倫今天近中午今在臉書粉專表示，不管大家喜不喜歡中天新聞，都必須維護新聞自由、保障言論自由。他更以今年8月當壹傳媒創辦人黎智英遭逮補、香港蘋果日報總部被搜索為例，以同樣的標準表達對於政府要以換照方式進行言論審查的反對立場；強調即便政治立場不同，但絕不能以特定手段加以箝制。
朱立倫表示，每一家新聞媒體，新聞、節目、立場或有不同，受眾與政治立場和你我不一定一致，「我們可以不認同，但必須包容！」這才是真正的民主、台灣多元民主完整的全貌，絕對不能以特定的手段加以箝制。
朱立倫說，8月時他對香港壹傳媒被搜索一事表態，當時臉書立即被「出征」。但他今天必須再次重申那段話：「不管你支不支持中天新聞，我們必須維護新聞自由、必須保障言論自由。」這才是民主自由法治的基礎，才能獲得真正的民心。
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