金山小編猝死認定過勞 陳父：還嘉緯一個公道

金山區公所小編陳嘉緯日前猝死被勞保局認定符合過勞指引，陳父對此結果表示欣慰，他說，算是還給嘉緯一個公道。

29歲的陳嘉緯擔任金山區公所新聞聯絡人兼新媒體小組組長，負責新聞聯繫、首長行程記錄、新媒體行銷工作，並與其他課室人員共同擔任網路小編，協助經營臉書粉絲專頁，8月4日晚間在家中猝死引發外界關切。

陳嘉緯的父親陳國煌曾面交陳情書給新北市長侯友宜，陳情書中說明陳嘉緯生前疑有過勞情形，請侯友宜讓家屬釐清數年來的工作狀況，並讓家屬審閱所有相關資料，以及開放家屬及親友得以參與後續調查小組，藉由過勞認定程序釐清及查明真相。

陳父在陳情書中強調兒子返鄉工作的初心是持奉獻及回饋家鄉金山的態度，並非為了賺更多的錢而加班。請侯友宜主持公道，允諾訂出約聘雇人員勞動權益上的改善方案，不讓此一憾事再發生。

陳國煌下午接受中央社記者訪問時表示，陳嘉緯過世後，全家人仍生活在悲傷中，勞保局的過勞認定，是還嘉緯一個公道。