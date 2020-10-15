留不住人！北市家防中心近5年平均離職率13%

台北市議員汪志冰表示，台北市長柯文哲上任至今，2019年家暴案件1.6萬餘件，較5年前增加3168件，案件數又以士林區為多；2019年性侵案件753件，較5年前增加129件，但北市家防中心員額至今年，也僅有148人，與案件不成比例，平均離職率近13%，呼籲社會局增加求職誘因。

台北市議會今下午進行民政部門質詢，家防中心是北市二級機關，專責處理家庭暴力及性侵害案件。汪志冰表示，近5年北市家暴案件數逐年上升，去年家暴案件數更高達1.6萬餘件，較2015年上升2成3，平均1日就有46件家暴案發生，其中親密關係（夫妻）之案件數最多，占總體近5成，若以行政區來看，5年來的案件數皆以士林區居冠，平均占總數比例約為10%。

北市社會局長周榆修表示，家暴零容忍，通報管道多，案量才逐漸上升。至於士林區家暴案全市最多，家防中心主任陳淑娟表示，士林家庭戶數多，家庭結構常多是三代同堂或核心家庭，家庭人數多，彼此密集接觸，可能涉及管教、經濟收入、婆媳等議題，導致衝突或口角。

汪志冰也發現，性侵害案件也呈成長趨勢，去年較5年前增加129件，2019年案件數達到882件，平均1日就發生3件性侵害案，北市12區中，中山區、萬華區、士林區、文山區、北投區等5區占比皆逾7%。

但案件數不斷上升，汪志冰說，家防中心社工人員雖逐年增加，但員額至今也僅有148人，與案件數不成比例，且社工人員留任率低，高工時、低工資，近5年平均離職率近13%，恐讓求職者卻步。

針對社工留任機制，周榆修表示，每位社工身上案量確實多，現在已把案件分類，讓社工工作更有效率，明年預計再向中央請徵22名約聘社工，去年開始，保護性社工過去若是約聘制，會加計年資，若在民間單位有考績甲等，也會有加給，去年也調整薪資加給，每位保護性社工每月可增3000元。

至於離職率高，陳淑娟表示，家防中心又分公職社工師，以及約聘雇社工，公務員離職，多半是升遷，可能從社工，升到社工督導；若是約聘社工，多是考上高考，每年公職社工師放榜，都會離開一些人，近來也有不少社工考量父母年紀大，想返鄉就近照顧。