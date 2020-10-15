虛弱海龜現蹤野柳 海巡巡守隊救援安置

新北市野柳風景區海王星碼頭，出現兩隻大型海龜，其中一隻赤蠵龜，重達一百多公斤，卻是跟一堆漂流垃圾一起漂進碼頭，看起來相當虛弱，經海巡人員與潛水教練下水將海龜搶救上岸，隨後也交給海洋大學人員帶回安置做進一步治療。

野柳海域保護區巡守隊隊長王國昌說，一早海王星碼頭中發現有大型海龜出沒，不過卻是跟著漂流垃圾漂在一起，載浮載沉看起來相當虛弱，發現後也立即通報動保處，最後由野柳海域保護區巡守隊與海巡人員合力先救起這隻海龜，免去海龜繼續與海漂垃圾一起漂流的磨難，不僅如此，其實碼頭中還有另一隻比較小的玳瑁海龜，只是狀態比較好，因此不打擾，讓牠自行活動。

海龜救援上岸後，海洋大學的專業人員也到場接手後續的丈量以及觀察海龜狀況，初步了解這隻海龜重達一百多公斤，至於海龜虛弱需要救援的原因是生病還是有其他因素還需要專業人員帶回安置觀察才能判斷。

海大人員王華嫣指出，一般來說海龜可以靠著自身力量前進或是下潛，若是民眾發現海龜像這樣漂浮的狀態，就可能是海龜需要救援協助。

此外保護區巡守隊長王國昌也說，海王星碼頭外圍都是保護區，只有碼頭區域未納入，生態豐富但是釣客進入留下吊鉤、釣線等陷阱，也常常造成海龜誤食死亡，期盼海王星碼頭也能畫入保育區，禁止釣魚活動，保護海洋生態。