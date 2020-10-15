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汐止舊金龍公園閒置 要闢停車場有困難

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區舊金龍里公園閒置，市議員廖先翔討論開闢為停車場的可行性，因國財局打算興建社會住宅，因此做停車場有困難。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區舊金龍里公園閒置，市議員廖先翔討論開闢為停車場的可行性，因國財局打算興建社會住宅，因此做停車場有困難。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區湖前街2巷底，原本的金龍里公園，交還給國有財產署，因閒置實在可惜，在大社后地區停車位一位難求的情況下，今(15)日市議員廖先翔會勘，討論開闢為停車場的可行性，因國財局打算興建社會住宅，因此做停車場有困難。

昔日的金龍公園，上頭的涼亭、遊樂器材等等都已經拆走，地上物清除後，用地已經歸還給國有財產署，並且已經用圍籬圍起來，不過，大片土地閒置，時間一久幾乎長滿了雜草，尤其位處市中心，真的很可惜，所以，在社后地區人多車多，停車位一位難求的情況下，地方希望能夠活化，開闢停車場。

金龍里長陳美麗說，我們金龍里真的是需要一個停車場，如果把舊的金龍公園做停車場，這是一個很好的計劃，但剛聽到高公局在說，那邊好像有道路用地，可能停車的位置沒有那麼多，那這在規劃上還有一段時間，希望廖議員協助完成，讓大家都有位置可以停車。

市議員廖先翔表示，在湖前街2巷與康寧街474巷底剛是閒置的狀態，是屬於產權比較複雜的地區，有國有財產署也有高公局以及地方政府，那因為現在閒置，只是都市寸土寸金，如果暫時沒有相關規劃的話，是不是能夠做一個路外停車場。

廖先翔指出，今天邀請相關單位現場會勘，了解目前這塊地是國有住宅區，國有財產署正在評估是不是有要做社會住宅或合宜住宅，那如果要做停車場的話，做一兩年國產署又要收回去做社會住宅，可能也是資源的浪費，所以目前先靜待國有財產署規劃到底如何，如果沒有要做社會住宅的話，這塊閒置空間我們希望能夠釋出給地方政府，做臨時路外停車場，解決附近民眾停車需求。

停車場 社會住宅 汐止

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