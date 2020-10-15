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新北重陽禮金要發放 汐止38位人瑞送到府

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
新北市重陽禮金發放作業，汐止區38位的百歲人瑞，公所也將安排人員將禮金及禮品送到家。 圖／觀天下有線電視提供
新北市重陽禮金發放作業，汐止區38位的百歲人瑞，公所也將安排人員將禮金及禮品送到家。 圖／觀天下有線電視提供

重陽節就快到了，新北市重陽禮金發放作業，定在17、18日同步發放，以汐止區來說，今年度可以領取重陽禮金之長輩共29,953人，其中38位的百歲人瑞，公所也將安排人員將禮金及禮品送到家，讓長輩開心過重陽。

針對這個星期六新北市要同步發放重陽禮金，相關的前置作業已經完成，針對65歲以上長輩寄發通知書，而今年特別準備了兩個版本，厚德里長陳有諒說，里內近900位長輩，大概有400人可以領取現金，通知書上就寫明里內發放時間，必須攜帶身份證印章等等，至於500人是以匯款的方式領取，也貼心的寄發單子告知。

汐止區長陳健民指出，重陽節就快到了，新北市政府每年都會發放重陽敬老禮金，今年會從10月17日(星期六)起辦理發放，通知單也都已經寄送給長輩，也請長輩依通知單上面所指定的地點、日期，帶著通知單、身份證跟印章前往領取，如果那天沒時間的話，單子上也有告知長輩們在時間內來公所領取，原則上就是10/17-12/17的期間內，到里辦公處或是公所領取，12/18日之後就必須直接到新北市政府領取了，所以，也請長輩配合儘快領取敬老禮金。

汐止區今年度可領取重陽禮金之長輩共29,953人，其中百歲以上38人，汐止區長陳健民表示，希望各位長輩可以多多配合市政，以匯款方式來領取重陽敬老禮金，除了免到現場排隊，也不會因有事而無法到場領取，長輩如有需求，可持本人身分證、存摺至汐止區公所社會人文課申請重陽禮金匯入本人帳戶。

陳健民說，100歲以上長輩除了禮金外，另有市長祝福大紅包10,000元、總統府百歲敬老狀、金鎖片等禮品，汐止區今年共有38位百歲人瑞，公所將於重陽節前到府致贈，祝長輩重陽節快樂。

汐止 重陽節

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