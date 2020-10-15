淡水祖師廟送愛心 捐物資助弱勢民眾

淡水清水祖師廟為了照顧新北市內的低收入戶以及獨居老人等弱勢族群，捐超過450箱的物資及800斤白米，給淡水區公所的實物銀行。區公所也表示感謝，也希望各界能夠藉由公部門的平台，幫助更多需要的人。

為了照顧新北市內的低收入戶以及獨居老人等弱勢族群，市府社會局在各區區公所都成立實物銀行，為的就是要集合各界的愛心，不管是慈善團體，宮廟還是民間企業等所捐獻的物資，都會納進各區的實物銀行，給急需使用的民眾一個援助的功能。然而淡水清水祖師廟，捐了超過450箱的物資，還有800斤白米，給淡水區公所的實物銀行。

清水祖師廟是淡水在地最主要的信仰中心之一，裡頭供奉著蓬萊老祖，而清水巖管理委員會主委李宗燦示，祖師廟香火鼎盛，為了響應市府的實物銀行政策，將把日前廟方所辦理普渡法會的物資，捐給實物銀行，對此區公所也非常感謝廟方的善舉。

淡水區長巫宗仁表示，實物銀行內有許多各社會各界所捐獻的愛心，目前最主要都是來自廟宇的捐助，而對於祖師廟的善舉，公所也表示感謝，也希望各界能夠多多藉由公部門的平台，幫助更多需要的人。