淡水閒置空地變公園 北投里祖孫樂啟用

淡水區新市鎮新市一路三段101巷17弄道路旁空地，原本是一塊雜草叢生的空地，在今年5月向市議員陳偉杰協助下，希望可以設置一座公園，才短短不到5個月的時間，就完工並且在今(15)日正式啟用，許多長者都帶著孫子一起來玩樂，氣氛相當歡樂。

小朋友開心玩著旋轉鞦韆，這是在淡水區新市鎮，新市一路三段101巷17弄道路旁，北投里長張麗卿說原本這裡是一塊雜草叢生的空地，在今年5月，向市議員陳偉杰反應，希望可以設置一座公園，才短短不到5個月的時間，就完工並且在今天正式啟用，許多長者都帶著孫子一起來玩樂，氣氛相當歡樂。

市議員陳偉杰表示，這一塊大約600平方公尺的空地是市府的道路用地，過去閒置多年，雖然範圍說大不大，不過比起空在這裡，不如把這塊地活化利用，開闢成為『北投新市公園』，不僅是解決原本社區環境死角的問題，更能夠提供鄰近的居民來使用，一舉兩得。而區長說，在經過努力之後，設置全淡水第一座的旋轉鞦韆設施，雖然是小公園，不過設備可是相當齊全。

淡水區長巫宗仁表示，『北投新市公園』除了特別設置愛心型式的平衡木與古早童趣的跳格子，且相關的遊戲設施均符合CNS的安全規範，設備包括公園內設置上肢牽引器、漫步機及扭腰器等體健設施，增加年長者「平衡力」、「反應協調能力」及「上、下肢肌力伸展」等活動。

居民對於空地變公園可是相當開心，都說已經來這邊使用過好幾次，運動休息散步都很方便，而且夜間照明充足，也改善過去陰暗角落的問題。此外這一座用爭取到近3百萬元經費打造，是淡水第60座公園，里長與公所也呼籲，來使用的民眾務必一起維持環境衛生，讓美好的公園設施可以成為社區當中的新亮點。