北市第25屆金輪獎 他因為政戰長官駕駛開啟計程車之路

台北市政府今於北市中油大樓國光會議廳舉辦第25屆「金輪獎頒獎表揚大會」頒獎表揚典禮，北市今年創全國之先，新增「資深典範職業汽車駕駛人」獎項，來鼓勵職業汽車駕駛。另，為表彰交通安全團體對北市交通安全的貢獻，也新增「優良交通安全團體獎」，盼拋磚引玉建立優質良善的社會氛圍及良好交通安全環境。

台北市長柯文哲今出席頒獎，除了與現場230位受獎個人與團體代表合影，也感謝他們提供北市民眾安全與便捷的交通環境，在專業駕駛技術、守法禮讓、呵護行人的工作態度亞，讓北市擁有「永善城市」美譽。

北市交通局表示，此次獲得資深典範暨優良職業汽車駕駛人有153位，其中包含10位資深典範駕駛（公車駕駛8位、計程車駕駛2位）、優良駕駛143位（公車駕駛101位、計程車駕駛42位），另有20位績優義交、26位績優導護志工及教師、績優學校20所、優良交通安全團體2家及優良計程車團體9家。

其中，獲頒資深典範駕駛、資歷已34年的61歲計程車駕駛黃文福表示，他從1982年10月起，為多賺一點錢，白天從事送貨及烤漆工作，晚上兼差開計程車。

之後20歲早早入伍當兵，期間在忠烈祠擔任駕駛兵，為政戰長官開車，也因此熟悉不少台北地區的道路，進而開啟計程車駕駛這份工作的緣分。

熱心服務乘客的他，除了會再三確認乘客前往地點、詢問行車路線是否接受等，也會與乘客聊天、重視駕駛安全，但也多次遇到搭車不付錢的民眾，藉機說要去收會費或上樓拿東西，一下車人就跑了。