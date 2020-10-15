台中少子化一年減上千人 議員：「好孕專車」方便產檢

台中市議員謝明源、邱素貞及陳淑華聯合質詢指出，台中近5年新生兒每年約少上千人，市府應「好孕專車」補助孕婦乘車產檢的負擔。社會局回應，會參考研議。

謝明源指出，新北市體貼孕婦，從2012年起設置「好孕專車產檢計程車車資補貼」設籍新北市孕婦，每個孕期可使用20趟次、每趟次最高補貼200元，搭乘指定車隊產檢，讓孕婦在家人無法陪伴產檢時，也能方便產檢。

邱素貞說，現今人口負成長，市府應推出好的福利政策鼓勵生育，包括「好孕」專車提供孕婦更周到安全的交通服務。

陳淑華也說，婦女懷孕是非常辛苦，尤其產檢極重要，但產檢交通、停車往往造成產婦困擾，開辦產檢專車，減輕孕婦面臨的困境。

社會局除持續盤點資源，增設親子專用停車格外，對於議員建議規畫「好孕專車」將廣納各界意見，參考各縣市經驗，審視現有財源納入研議。