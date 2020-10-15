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北市設營業稅籍可延租減租 攤商反盼延續減租優惠

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市府9月至12月紓困方案，設營業稅籍攤商可申請延租減租，但攤商盼減租優惠可延續。聯合報系資料照
北市府9月至12月紓困方案，設營業稅籍攤商可申請延租減租，但攤商盼減租優惠可延續。聯合報系資料照

北市推9月至12月紓困方案，設營業稅籍攤商可申請延租減租，但有2成業者尚未設籍，環南市場自治會總幹事倪亞夫指出，即使疫情趨緩，平日生意依然慘淡，盼減租優惠可延續到年底；台北市公有零售市場攤商權益促進會理事長姚金盆建議，應比照過去，疫情期間統一予以延租、減租優惠，同時輔以鼓勵宣導設稅籍，相信多數攤商皆能配合。

財政局長陳家蓁指出，公有市場攤商共7448攤，已申請營業稅籍有5796攤，約占8成；每月營業額新台幣8萬以下、免徵營業稅的有3121攤，其中已申請稅籍有2437攤，占8成、尚未申請攤商還有2成。

倪亞夫表示，疫情爆發後各攤商或多或少受到影響，就算現在疫情趨緩，但平日的生意依然慘淡，盼市府不能獨厚娛樂業，北市公有零售市場攤商權益促進會也會向市府爭取，盼公有市場攤位、公共空間減租優惠可延至年底。

姚金盆則指出，雖疫情趨緩，但逢假日民眾都往外縣市跑，加上外地通勤的外食族減少在北市進行飲食消費，讓餐廳、小吃店生意依舊慘淡，連帶衝擊市場攤商生意，相比疫情爆發前情況，僅復甦約5成，延租、減租紓困對攤商仍有助益。

姚金盆認為，市府依有無稅籍區分，作法猶如以官逼民強迫登記，對於生意不佳又無法享紓困措施的小攤商更是雪上加霜，建議應比照過去，在疫情期間統一予以延租減租優惠，同時輔以鼓勵宣導設稅籍，待未來有類似情況再予以區別，相信多數攤商皆能配合。

疫情 北市 外食

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