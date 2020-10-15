北市推9至12月紓困 議員痛批刻意刁難小老百姓

北市府因應疫情針對承租是有房地予以全面減租50％，但北市議員簡舒培今在議會財政建設委員會質詢時痛批，針對9月至12月紓困方案，市府要求未申請營業稅籍攤商，未來不能承租市場攤位，對此，北市市場處長陳庭輝解釋，沒有這樣的要求，但會研議日出條款，鼓勵業者申請設籍。

簡舒培質疑，在10月14日市長晨報會議中，北市長柯文哲「堅持未來承租公有市場的攤商要有稅籍登記，配合續約時查核，否則不續租」，痛批北市府刻意刁難小老百姓，同時也向局處長確認是否有其事。

陳庭輝否認，「他並沒有聽到市長堅持說不設稅籍就不能簽約承租」，攤商也不會因補辦營業稅籍就被國稅局追繳稅。

財政局長陳家蓁也說，公有市場攤商共7448攤，已申請營業稅籍有5796攤，約占8成；每月營業額新台幣8萬以下、免徵營業稅的有3121攤，其中已申請稅籍有2437攤，占8成。

規畫紓困方案草案是為協助攤商，6月至8月提出的紓困方案是採全面減租，市府、議會認為不該齊頭式補助，因才規畫此9月至12月紓困方案草案，送議會討論後，會再呈報市府，方案預計10月底上路。

陳庭輝表示，針對9月至12月紓困方案，將會研議辦理營業稅籍日出條款，鼓勵剩餘的2成業者申請營業設籍。

倘若攤商設稅籍才能申請市場攤位，就需修改台北市零售市場管理自治規則，並送議會審議，才可能執行，現階段沒有這樣的考量。

陳家蓁補充，因疫情漸緩，為實質幫助受影響業者，規畫9至12月的減租紓困措施草案，包含延後租金、減租；承租市有地的營業人，如公有市場、地下街攤商等，有設營業稅籍，租金可申請延後，減租須視營業額衰退比例進行判別。

簡舒培提出附帶決議，確定柯文哲是否堅持要求攤商不設稅籍就不能簽約承租一次，但遭到北市議員潘懷宗阻擋，認為附帶決議不該針對個人，盼能把「市長」2字刪除，兩人爭論不休，最後由議員戴錫欽出面緩頰，修改3次決議內容才定案。