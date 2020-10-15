區花門牌換發率低 北市規劃111年完成更換

台北市議員許家蓓指出，行政區區花門牌上路至今約10年，但僅換發29萬個，比例僅2成多，新舊門牌造成市容雜亂。北市府民政局今天說，明年起逐步汰換，預估民國111年可完成。

民主進步黨市議員許家蓓今天在北市議會民政部門質詢時說，台北市在民國99年推行政區區花新型門牌，但區花門牌上路至今約10年，全市約110萬個門牌，卻僅換發29萬面區花門牌，比例很低約2成5。

許家蓓說，有民眾反映同一住處有新、舊門牌同時出現，造成市容景觀雜亂，且舊式門牌使用多年，顏色無法與市容相合，版面設計也不符合需求，民政局應積極推廣區花門牌，非被動受理民眾換發。

許家蓓表示，新北市政府去年推新型門牌且開始換發，至今年8月，已換發近10萬個門牌，更換新型門牌的速度遠超過台北市，呼籲北市府盡快更換新式門牌。

民政局長藍世聰答詢時說，初步統計，台北市約有110萬個門牌，有29萬個門牌已更新，其中17萬個門牌是民眾自費，目前已編列更換新型門牌預算，送至議會審議，若審議通過，明年起逐步更換，預計111年全面換發完成，會採用現有設計樣式。