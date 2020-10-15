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土城多項建設計畫帶動工業區發展 創造大量就業機會

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
政府近年在土城推動多項建設，帶動地方發展，增加許多工作機會。圖／新北市經發局提供
政府近年在土城推動多項建設，帶動地方發展，增加許多工作機會。圖／新北市經發局提供

新北市近年積極開發土城，計畫多元，包括土城醫院、捷運開發案、尚在規畫的土城行政園區、司法園區，也帶動周邊發展，多間企業接連在土城工業區興建廠辦，包括日前開工的「土城AI智慧園區」，以及今日動土的國泰人壽廠辦大樓，光這兩案就可創造1萬6000個就業機會，未來還有可能再引進家電、綠能、生醫等廠商。

土城近期最受矚目的案子莫過於今年7月正式啟用的土城醫院，院方共規劃39個醫療專科、1058個病床，可提供120萬市民優質醫療服務，在長庚團隊經營下，致力社區醫療、整合性醫療及急重症醫療，1年約可提供85萬門診人次，服務土城、樹林、三峽、鶯歌120萬市民。

另外，交通建設部分除了原本就有的捷運板南線，預計2023年完工的三鶯線、即將動工的國道三號北土城交流道都能讓當地交通變得更加便捷，進而帶動地方發展。

許多企業因看好土城發展，近期開始與新北市合作，進駐土城工業區，最大案當屬中華工程的「土城AI智慧園區」，鎖定智能、綠能、AI產業，總樓地板面積10萬5千坪，預計2023年6月完工，可帶動1萬2900個工作機會。

除了中華工程，國泰人壽也於土城工業區投資48億元，興建地上10層及地下1層的廠辦大樓，預計引進物流業、資通訊、電子零組件製造、網路IC及新創產業進駐，全案開發基地面積為2.32公頃、總樓地板面積為2萬9977坪，計引進物流、通訊、電子零組件製造、網路IC及新創產業進駐，預計可創造3000個就業機會，今日正式動土，預計2023年第3季完工。

經發局長何怡明表示，光這兩案就可創造16000個工作機會，目前也有與家電、綠能、生醫等企業在討論合作，希望讓更多企業進駐，增加就業機會，促進地方發展。

AI 捷運

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