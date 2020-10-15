北市全面更換區花門牌10年僅換發26% 市府：2022年完成

台北市推動新型區花門牌，市議員許家蓓下午在議會質詢指出，區花門牌上路10年，僅換發26%，反觀新北喊出2022年全面換發新門牌，她希望北市不要消極被動，門牌新舊並陳，反而造成市容雜亂，有違柯市長的城市美學。對此，民政局長藍世聰指出，北市會從明年開始全面更換，預計111年完成。

許家蓓說，台北市99年因應花博，票選12行政區的區花，推出新型區花門牌，迄今10年，但目前北市近112萬面門牌，卻僅有29萬面區花門牌，比例僅25.9%。

根據規定，若因路名或行政區調整致使需換發門牌，民眾可免費更換，自己想換需自64元規費，許家蓓說，64元並非太貴，換發狀況不佳可能是因為宣傳及誘因不夠，民政局需檢討。對此，藍世聰說，雖然門牌有破損可以免費換 ，自費64元不貴，但民眾可能還是不習慣拆下門牌去換新門牌。

許家蓓表示，新北市政府於去年推出新型門牌設計，並開始換發門牌，截至今年8月已換發將近10萬面門牌。新北市 比台北市晚10年開始換門牌，卻只用了不到一年時間就追上北市三分之一的進度，甚至可能超前北市，她希望北市也能開始全面換發。