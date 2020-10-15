台北夜市打牙祭16日起跑 逛8大夜市票選美食

台北市市場處今天宣布，「2020台北夜市打牙祭」系列活動從16日起跑至11月底止，包含寧夏、南機場等8大夜市參與，推出民眾票選夜市美食、消費抽獎等優惠活動及獎項。

台北市政府市場處舉行「2020台北夜市打牙祭」起跑記者會，出席活動的副市長黃珊珊致詞時說，夜市打牙祭共8大夜市參與，且規劃一系列活動，像到夜市消費可抽獎等活動，夜市不僅代表北市文化，周邊交通也便利，呼籲各地民眾到北市夜市消費、吃美食。

市場處表示，「2020台北夜市打牙祭」系列活動從10月16日起跑至11月30日止，包含寧夏夜市、延三夜市、艋舺夜市、華西街夜市、廣州街夜市、南機場夜市、公館夜市及士林夜市共襄盛舉，今年活動以萬聖節為主題，並推出票選夜市美食、抽獎等優惠活動。

市場處指出，今年還有夜市之星美食爭霸戰，民眾可上網票選夜市美食，入圍名單是秘密客從8大夜市，共120個攤商評選出24個攤商，網路票選活動從10月16日起跑，參加票選活動民眾有機會獲得筆電等獎品，11月30日抽出幸運得主。

「2020台北夜市打牙祭」系列活動，可上網搜尋「台北好市發聲」或到北市市場處官網查詢。