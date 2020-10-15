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板橋八德公園 議員爭取天幕籃球場
新北市第一座天幕籃球場即將在板橋八德公園動工，新北市議員葉元之說，其他縣市都有天幕籃球場，新北市卻沒有任何一座天幕籃球場，去年在總質詢時向市長爭取後近期將動工，盼明年3月前能完工啟用。
八德公園位於板橋區萬板路與雙十路口，占地約3萬平方公尺，1995年開闢完成比鄰莒光國小學區及莒光路住宅區，公園內目前有2座戶外全場籃球場，使用率非常高。
葉元之指出，桃園、新竹、台中等縣市都有天幕籃球場，許多新北球友還要跑到外縣市去打球，因此他在議會總質詢時積極爭取天幕籃球場，最後決定在板橋八德公園打造新北第一座天幕球場，板球第二座預計在溪北公園。
葉元之說，八德公園的天幕球場設計概念採雙向斜屋頂鋼板，可遮風避雨、抗風、易散熱，屋頂更選用吸音材質，還能降低打球聲響，籃球場則採PU材質，能減緩運動時雙腳衝擊力，能讓球友有全天候使用的籃球運動場所。
體育處也在推動運動中心2.0計畫，預計在新北興建約10多座天幕籃球場，葉元之指出，第一座的球場目前已被圍起來，但還未開始施工，不過也造成部分長輩運動不方便，施工單位應該農曆前完工，讓民眾可有全新運動設施。
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