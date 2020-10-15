重陽節前送禮長者 柯文哲：正思考普設老人運動中心

台北市長柯文哲上午參加重陽節系列活動「台北慢時尚，你來說故事」成果發表，柯文哲說要讓長者走出來，會把基礎建設、交通做好，現正在思考如何設小型給長者用的運動中心，每一周運動可以三次，每一次都做到流汗的程度，這很重要。

台北慢時尚展覽，由台北市長者一起來說故事規劃而成，包含圖文主題、今昔對比、實體物品如公車票卡、錄影帶等懷舊物品，民眾可憑報名序號找到相對應的展區，前往觀賞自己的回憶。柯文哲在導覽下，也一一觀賞北市的老照片，還有展示的懷舊3C用品，包括黑金剛「大哥大」、BBCall。

針對老人福利設施，柯文哲指出，最重要的還是長者要走出來，不走出來沒有用，市府要辦更多活動，包括樂齡學習中心、老人活動中心 ，柯說，他最近在做體能訓練，這還不錯，現在北市12個行政區有運動中心，但當初是設計是給年輕人使用，沒有設計給長者、老人專用的運動中心，他現在思考如何來設小型給長者用的運動中心，因此如何普設老人運動中心，是努力的目標。

柯文哲也提到長者關心的長者每月480元點數，柯文哲說，長者每月有480元點數可刷悠遊卡，其實會做這個是有原因，因為科學上的研究 65歲時要預測活多久最簡單的方法是 看6分鐘可以走多遠，走得愈久大概以後活愈久，走得愈久代表身體狀況好，所以開始強迫老人走出去，給480點坐公車、捷運，很多議員說這個月用不完，能不能延到下個月，他說，乾脆前面11個月不要用，最後一個月再來用好了，但當時要每一個月把點數用完，是希望者長每天要去運動走路，要活就要動。