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國泰人壽48億投資土城建廠辦大樓 帶動3000個就業機會

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
國泰人壽將投資48億在土城工業園區興建廠辦大樓，預計可帶動3000個就業機會。記者張睿廷／攝影
國泰人壽將投資48億在土城工業園區興建廠辦大樓，預計可帶動3000個就業機會。記者張睿廷／攝影

國泰人壽保險股份有限公司配合新北市都更三箭及招商一條龍政策，在土城工業區投資48億元，興建地上10層及地下1層的廠辦大樓，開發基地面積為2.32公頃，總樓地板面積達9.91公頃，可創造3000個就業機會，預計2023年第3季完工。

新北市副市長吳明機表示，土城工業區過去多以金屬、機械、電子零組件製造業及汽車零件製造業廠商為主，近年因產業升級需求、工業區土地需求外溢等利多加持，再加上交通便捷，成為許多企業投資新選擇。

此次國台人壽在土城工業區波段的開發案是新北市招商一條龍落實的第56案，總樓地板面積達9.91公頃，未來預計會引進物流業、資通訊、電子零組件製造、網路IC及新創產業進駐。

新北市經發局表示，國泰人壽會在大樓1、2樓設置375平方公尺的公共托育空間，協助產業發展並兼顧社會公益，全案將於2023年第3季完工。

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