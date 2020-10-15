舞獅爭霸戰「尬舞」 泰山獅王文化節本月24日登場

新北市泰山獅王文化節已連續舉辦第14年，10月24日將在泰山體育館登場。活動當日包括全國舞獅高樁賽、小獅王競賽、顯應祖師聖誕大典慶祝、弄獅體驗活動、祖師爺免費請吃平安粥。

泰山區長林慶豐表示，今年以「大顯獅威問鼎泰山」為活動精神標語，並以三大方向「決戰」、「敬神」、「記憶傳承」為主軸延伸，節由主辦單位特別量身創作主題曲「衝衝衝」，結合舞獅姿態創作「獅威舞」，將傳統舞獅技藝透過創新結合，邀請全民透過「尬舞」體驗舞獅文化。

泰山獅王文化節為泰山地區年度盛事，由顯應祖師聖誕大典為主辦核心，透過舞獅高樁邀請賽為祖師爺暖壽，更成為全國菁英獅團最注重的年度賽事，今年廣邀全國獅隊問鼎泰山，包括已經四連霸的基隆長興呂師父龍獅團、來自新北市的台灣文揚龍獅團、新竹聯豐龍獅戰鼓團、台中大鵬龍獅戰鼓團、台南雄威館等。少年組競賽也廣邀國小獅隊競賽爭奪小小獅王寶座，希望舞獅文化由小紮根永續傳承。

泰山區公所表示，每年民眾最期待的「獅在有趣」系列活動，包含在「弄獅體驗區」開放民眾實際體驗弄獅、多元美食的「創意餐車」、還有泰山專屬「祖師鹹粥呷平安」1000碗鹹粥免費請大家吃，讓民眾可以同時享受舞獅文化與在地美食。

今年配合防疫，觀賽民眾須採實（聯）名制入場，配合實名登記與體溫量測後即可獲得今年度專屬限量「我就威獅王紋身貼」，邀請民眾一同變身入場為參賽隊伍加油。

另外，顯應祖師聖誕大典遶境活動11月3日在頂泰山巖及下泰山巖盛大舉行，「舞獅助慶、祈求平安」當天安排參賽隊伍大獅及小獅配合遶境，還有泰山大花獅也將共襄盛舉，期盼為新北在地的居民祈福保安。