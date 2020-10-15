快訊

境外+1！又見出關自費採檢揪新冠肺炎陽性 無症狀菲籍移工確診

今年關第2店！韓美妝innisfree東區忠孝旗艦店 驚傳歇業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

舞獅爭霸戰「尬舞」 泰山獅王文化節本月24日登場

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市泰山獅王文化節已連續舉辦第14年，10月24日將在泰山體育館登場。記者江婉儀／攝影
新北市泰山獅王文化節已連續舉辦第14年，10月24日將在泰山體育館登場。記者江婉儀／攝影

新北市泰山獅王文化節已連續舉辦第14年，10月24日將在泰山體育館登場。活動當日包括全國舞獅高樁賽、小獅王競賽、顯應祖師聖誕大典慶祝、弄獅體驗活動、祖師爺免費請吃平安粥。

泰山區長林慶豐表示，今年以「大顯獅威問鼎泰山」為活動精神標語，並以三大方向「決戰」、「敬神」、「記憶傳承」為主軸延伸，節由主辦單位特別量身創作主題曲「衝衝衝」，結合舞獅姿態創作「獅威舞」，將傳統舞獅技藝透過創新結合，邀請全民透過「尬舞」體驗舞獅文化。

泰山獅王文化節為泰山地區年度盛事，由顯應祖師聖誕大典為主辦核心，透過舞獅高樁邀請賽為祖師爺暖壽，更成為全國菁英獅團最注重的年度賽事，今年廣邀全國獅隊問鼎泰山，包括已經四連霸的基隆長興呂師父龍獅團、來自新北市的台灣文揚龍獅團、新竹聯豐龍獅戰鼓團、台中大鵬龍獅戰鼓團、台南雄威館等。少年組競賽也廣邀國小獅隊競賽爭奪小小獅王寶座，希望舞獅文化由小紮根永續傳承。

泰山區公所表示，每年民眾最期待的「獅在有趣」系列活動，包含在「弄獅體驗區」開放民眾實際體驗弄獅、多元美食的「創意餐車」、還有泰山專屬「祖師鹹粥呷平安」1000碗鹹粥免費請大家吃，讓民眾可以同時享受舞獅文化與在地美食。

今年配合防疫，觀賽民眾須採實（聯）名制入場，配合實名登記與體溫量測後即可獲得今年度專屬限量「我就威獅王紋身貼」，邀請民眾一同變身入場為參賽隊伍加油。

另外，顯應祖師聖誕大典遶境活動11月3日在頂泰山巖及下泰山巖盛大舉行，「舞獅助慶、祈求平安」當天安排參賽隊伍大獅及小獅配合遶境，還有泰山大花獅也將共襄盛舉，期盼為新北在地的居民祈福保安。

遶境

延伸閱讀

國一不明原因6車連環追撞 3人送醫車流回堵13公里

國道泰山路段又傳意外！6車連環撞3人受傷 嚴重堵車

HBL／泰國兄弟楊財海、楊財康 泰山本季新戰力

泰山汽修與師大跨界合作 用VR學汽車美容

相關新聞

影／野柳百斤赤蠵龜體力不支困漂流木 海中救援影像曝

新北市野柳風景區的海王星碼頭，近日發現2隻海龜，其中一隻是體型較大的赤蠵龜，重達100多公斤，和一堆漂流木一起漂流在岸邊...

十三行博物館辦山水八里特展 重現八里石藝文化榮景

新北市立十三行博物館即日起舉辦「山水八里－八里人文與自然特展」，展期至明年1月17日，十三行博物館表示，觀音山石曾經是台...

板橋八德公園 議員爭取天幕籃球場

新北市第一座天幕籃球場即將在板橋八德公園動工，新北市議員葉元之說，其他縣市都有天幕籃球場，新北市卻沒有任何一座天幕籃球場...

重陽節前送禮長者 柯文哲：正思考普設老人運動中心

台北市長柯文哲上午參加重陽節系列活動「台北慢時尚，你來說故事」成果發表，柯文哲說要讓長者走出來，會把基礎建設、交通做好，...

國泰人壽48億投資土城建廠辦大樓 帶動3000個就業機會

國泰人壽保險股份有限公司配合新北市都更三箭及招商一條龍政策，在土城工業區投資48億元，興建地上10層及地下1層的廠辦大樓...

舞獅爭霸戰「尬舞」 泰山獅王文化節本月24日登場

新北市泰山獅王文化節已連續舉辦第14年，10月24日將在泰山體育館登場。活動當日包括全國舞獅高樁賽、小獅王競賽、顯應祖師...

不受聽障影響 教育局倪嘉伶讀唇形溝通、投入技職教育

新北市人事處今舉辦模範公務人員暨績優人員頒獎典禮，市府人事處指出，今年遴選出14位模範公務人員及30位績優人員，其中模範...

響應世界安寧日 奇美醫學中心慶祝奇恩安寧病房12周年

奇美醫學中心響應世界安寧日，今天慶祝奇恩病房12周年，肝癌病患畫家吳瑞榮到病房展出25幅畫作，復健部主治醫師蘇炯睿到場演...

中市府推月嫂每月3.2萬 民眾50%寧選昂貴坐月子中心？

台中市有政府提供到宅坐月子服務卻沒人用？台中市議員張耀中、謝志忠、張玉嬿等人指出台中市政府社會局開辦到宅坐月子服務4年以...

新北推家庭復元計畫 議員媒合企業捐百萬

全國1年有5萬多對父母辦理離婚登記，新北粗估有2成，且分居、離婚訴訟過程常伴隨爭執、家暴、兒少保護案件發生，新北社會局推...

疫情緩解謝醫護 台壽邀請看劇

新冠肺炎疫情期間，台灣醫護人員及長照工作者仍堅守崗位，提供醫療照顧，或到有長照需求的長輩家中服務。為感謝他們，在疫情緩解...

新北食安智慧監控 萊豬也納管

新北市今年啟動「食安智慧監控中心」，讓108年下學期校園疑似食物中毒通報率，比起前3個學期下降83％，新北市長侯友宜昨指...

熱門新聞

新北想要回環狀線 柯文哲：北市不可能讓新北綁架

汐東線東湖站交通轉乘效益低 民眾憂恐真成「盲腸線」

獨／台中建商遇考古遺址賠慘了？文資處：174處蓋房前先問

永久屋兩棟超大違建 屏東縣府：一定拆除

民汐線台北段本於權責推動 新北議員：北市長可惡

昔批陳菊民主罪人 柯文哲今結巴反問：我有講過嗎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。