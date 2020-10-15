不受聽障影響 教育局倪嘉伶讀唇形溝通、投入技職教育

新北市人事處今舉辦模範公務人員暨績優人員頒獎典禮，市府人事處指出，今年遴選出14位模範公務人員及30位績優人員，其中模範公務人員教育局科員倪嘉伶及衛生局科長吳玉鳳，更獲推薦參加行政院模範公務人員選拔。

倪嘉伶在教育局任職已8年，現在在技職教育科擔任科員，雖本身有重度聽力障礙，但倪嘉伶仍積極正向勇於任事，為新北市教育事務推動全瞻性政策，建構新北市創客教育、技職教育、三級社群、行動學習及資訊教育等多項教育政策。

倪嘉伶說，求學時期曾因為講話不清楚會被訕笑，還被同學說「根本就沒有聽不到，你很正常」，但自己知道因為他們不了解才會這樣說，因為想要做很多事情，用自己的力量讓更多人知道聽不到聲音的困難處在哪。

倪嘉伶當年畢業後，迷惘自己要當公務員還是老師，後來考上公務員被分發到教育局，第一年上班時動力很高，平均每2至3個月就換一個業務工作，也幫助她快速了解相關內容，雖然可透過文字處理事務回覆訊息，因發揮工作能力也讓同事經常忘記倪嘉伶有聽障的狀況。

倪嘉伶跟人溝通時，可以透過對方的唇形、聲音大聲點就能理解對方意思，但若碰到較多人的場合，則是透過抓重點來了解現況，倪嘉伶表示，她因為聽力問題受到阻礙，也怕因為聽不到阻礙到別人，很多事情或是別人不想做的工作都會接手來處理，花很多時間在工作上，不想因聽不到被認為沒辦法做事。

台灣新冠肺炎疫情趨緩，但在室內仍需要戴上口罩，倪嘉伶說自己會猶豫要不要說聽不到，一般人認為聽覺障礙者無法即時反應，擔憂別人會不會認為自己做不好，但還是以自己的能力證明可以做到。