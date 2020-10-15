響應世界安寧日 奇美醫學中心慶祝奇恩安寧病房12周年
奇美醫學中心響應世界安寧日，今天慶祝奇恩病房12周年，肝癌病患畫家吳瑞榮到病房展出25幅畫作，復健部主治醫師蘇炯睿到場演出大提琴，現場熱鬧溫馨。
吳瑞榮罹患肝癌多年，感謝奇美血液腫瘤科醫師馮盈勳耐心細心照顧，成功以免疫療法，將他的肝臟腫瘤由直徑10.5公分降到現在已消失無蹤，病毒指數也從6萬降到0。吳瑞榮除了感謝擔任志工20多年的七子無私陪伴照護，也建議民眾不要熬夜、正常睡眠，更不要像他一樣以前經常喝酒生活不正常，才能長保健康。
奇美醫學中心專案副院長、護理部總監陳綉琴代表致贈捐款者感謝狀，將捐款者姓名製作成楓葉牌掛在牆上紀念。
奇美醫學中心緩和醫學中心主任柯獻欽表示，世界安寧日今年主題是「緩和醫療就是我的舒適照顧」(Palliative Care: it's "My Care, My Comfort.")，點出了整個安寧療護的核心。
他說，安寧療護常常被貼上許多標籤，例如照會安寧就等於「沒救了」、住進安寧病房就是在「等死」。所以一般病人或家屬不喜歡聽到安寧，就好像敲響了生命的喪鐘，失去了一切救治的希望，只能在絕望中苟延殘喘。
柯獻欽指出，其實緩和醫療(palliative care)是一直普遍存在而且必要的，生病總會帶來身體與心靈的痛苦，治療也往往有副作用，緩解這些疾病與治療帶來的痛苦，就是緩和醫療的基本目的。治病醫療(curative care)則著重在改變病程，以治癒疾病或延長生命為目標。治病醫療與緩和醫療並非互斥，而是可以並行不悖，只是在不同的病程階段發揮作用。
例如流行性感冒，給抗病毒藥物，試圖縮短病程，就是治病醫療；但感冒一定會發燒、咳嗽、喉嚨痛、打噴嚏、甚至全身酸痛，這時給予退燒止痛藥、止咳化痰藥、抗組織胺等，目的是讓我們減輕症狀，那就是緩和醫療。
我國人口快速老化，慢性病與功能障礙的盛行率將急遽上升，依據2013年國民健康訪問調查，超過有86.3%的老人至少罹患一項慢性病，68.5%老人罹患兩項慢性病，47.3%老人同時罹患三項或更多的慢性病。這些慢性病鮮少有治癒的可能，大多數的老人終身都要與慢性病共存亡，我們能做的就是減輕症狀、減緩失能、促進生活品質，這也是緩和醫療的概念。
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