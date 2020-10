響應世界安寧日 奇美醫學中心慶祝奇恩安寧病房12周年

奇美醫學中心響應世界安寧日,今天慶祝奇恩病房12周年,肝癌病患畫家吳瑞榮到病房展出25幅畫作,復健部主治醫師蘇炯睿到場演出大提琴,現場熱鬧溫馨。

吳瑞榮罹患肝癌多年,感謝奇美血液腫瘤科醫師馮盈勳耐心細心照顧,成功以免疫療法,將他的肝臟腫瘤由直徑10.5公分降到現在已消失無蹤,病毒指數也從6萬降到0。吳瑞榮除了感謝擔任志工20多年的七子無私陪伴照護,也建議民眾不要熬夜、正常睡眠,更不要像他一樣以前經常喝酒生活不正常,才能長保健康。

奇美醫學中心專案副院長、護理部總監陳綉琴代表致贈捐款者感謝狀,將捐款者姓名製作成楓葉牌掛在牆上紀念。

奇美醫學中心緩和醫學中心主任柯獻欽表示,世界安寧日今年主題是「緩和醫療就是我的舒適照顧」(Palliative Care: it's "My Care, My Comfort."),點出了整個安寧療護的核心。

他說,安寧療護常常被貼上許多標籤,例如照會安寧就等於「沒救了」、住進安寧病房就是在「等死」。所以一般病人或家屬不喜歡聽到安寧,就好像敲響了生命的喪鐘,失去了一切救治的希望,只能在絕望中苟延殘喘。

柯獻欽指出,其實緩和醫療(palliative care)是一直普遍存在而且必要的,生病總會帶來身體與心靈的痛苦,治療也往往有副作用,緩解這些疾病與治療帶來的痛苦,就是緩和醫療的基本目的。治病醫療(curative care)則著重在改變病程,以治癒疾病或延長生命為目標。治病醫療與緩和醫療並非互斥,而是可以並行不悖,只是在不同的病程階段發揮作用。

例如流行性感冒,給抗病毒藥物,試圖縮短病程,就是治病醫療;但感冒一定會發燒、咳嗽、喉嚨痛、打噴嚏、甚至全身酸痛,這時給予退燒止痛藥、止咳化痰藥、抗組織胺等,目的是讓我們減輕症狀,那就是緩和醫療。