快訊

鎮壓的最後邊緣！泰國強令「曼谷緊急狀態」 學運領袖大抓捕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

響應世界安寧日 奇美醫學中心慶祝奇恩安寧病房12周年

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
奇美醫學中心慶祝奇恩安寧病房成立12周年，復健部主治醫師蘇炯睿演出大提琴，現場熱鬧溫馨。記者周宗禎／攝影
奇美醫學中心慶祝奇恩安寧病房成立12周年，復健部主治醫師蘇炯睿演出大提琴，現場熱鬧溫馨。記者周宗禎／攝影

奇美醫學中心響應世界安寧日，今天慶祝奇恩病房12周年，肝癌病患畫家吳瑞榮到病房展出25幅畫作，復健部主治醫師蘇炯睿到場演出大提琴，現場熱鬧溫馨。

吳瑞榮罹患肝癌多年，感謝奇美血液腫瘤科醫師馮盈勳耐心細心照顧，成功以免疫療法，將他的肝臟腫瘤由直徑10.5公分降到現在已消失無蹤，病毒指數也從6萬降到0。吳瑞榮除了感謝擔任志工20多年的七子無私陪伴照護，也建議民眾不要熬夜、正常睡眠，更不要像他一樣以前經常喝酒生活不正常，才能長保健康。

奇美醫學中心專案副院長、護理部總監陳綉琴代表致贈捐款者感謝狀，將捐款者姓名製作成楓葉牌掛在牆上紀念。

奇美醫學中心緩和醫學中心主任柯獻欽表示，世界安寧日今年主題是「緩和醫療就是我的舒適照顧」(Palliative Care: it's "My Care, My Comfort.")，點出了整個安寧療護的核心。

他說，安寧療護常常被貼上許多標籤，例如照會安寧就等於「沒救了」、住進安寧病房就是在「等死」。所以一般病人或家屬不喜歡聽到安寧，就好像敲響了生命的喪鐘，失去了一切救治的希望，只能在絕望中苟延殘喘。

柯獻欽指出，其實緩和醫療(palliative care)是一直普遍存在而且必要的，生病總會帶來身體與心靈的痛苦，治療也往往有副作用，緩解這些疾病與治療帶來的痛苦，就是緩和醫療的基本目的。治病醫療(curative care)則著重在改變病程，以治癒疾病或延長生命為目標。治病醫療與緩和醫療並非互斥，而是可以並行不悖，只是在不同的病程階段發揮作用。

例如流行性感冒，給抗病毒藥物，試圖縮短病程，就是治病醫療；但感冒一定會發燒、咳嗽、喉嚨痛、打噴嚏、甚至全身酸痛，這時給予退燒止痛藥、止咳化痰藥、抗組織胺等，目的是讓我們減輕症狀，那就是緩和醫療。

我國人口快速老化，慢性病與功能障礙的盛行率將急遽上升，依據2013年國民健康訪問調查，超過有86.3%的老人至少罹患一項慢性病，68.5%老人罹患兩項慢性病，47.3%老人同時罹患三項或更多的慢性病。這些慢性病鮮少有治癒的可能，大多數的老人終身都要與慢性病共存亡，我們能做的就是減輕症狀、減緩失能、促進生活品質，這也是緩和醫療的概念。

奇美醫學中心慶祝奇恩安寧病房成立12周年，肝癌病患畫家吳瑞榮展出25幅畫作。記者周宗禎／攝影
奇美醫學中心慶祝奇恩安寧病房成立12周年，肝癌病患畫家吳瑞榮展出25幅畫作。記者周宗禎／攝影

慢性病 腫瘤 捐款

延伸閱讀

溺水嬰腦缺氧來台 奇美高壓氧治癒

香港溺水腦缺氧幼兒來台求治 奇美醫院高壓氧治療成功

內臟脂肪誘發衰老、慢性病 5種食物有助殲滅腹部脂肪

這原因讓肝癌、胰臟癌風險大增！研究建議2點壞習慣趁早改

相關新聞

影／野柳百斤赤蠵龜體力不支困漂流木 海中救援影像曝

新北市野柳風景區的海王星碼頭，近日發現2隻海龜，其中一隻是體型較大的赤蠵龜，重達100多公斤，和一堆漂流木一起漂流在岸邊...

舞獅爭霸戰「尬舞」　泰山獅王文化節本月24日登場

新北市泰山獅王文化節已連續舉辦第14年，10月24日將在泰山體育館登場。活動當日包括全國舞獅高樁賽、小獅王競賽、顯應祖師...

不受聽障影響 教育局倪嘉伶讀唇形溝通、投入技職教育

新北市人事處今舉辦模範公務人員暨績優人員頒獎典禮，市府人事處指出，今年遴選出14位模範公務人員及30位績優人員，其中模範...

響應世界安寧日 奇美醫學中心慶祝奇恩安寧病房12周年

奇美醫學中心響應世界安寧日，今天慶祝奇恩病房12周年，肝癌病患畫家吳瑞榮到病房展出25幅畫作，復健部主治醫師蘇炯睿到場演...

中市府推月嫂每月3.2萬 民眾50%寧選昂貴坐月子中心？

台中市有政府提供到宅坐月子服務卻沒人用？台中市議員張耀中、謝志忠、張玉嬿等人指出台中市政府社會局開辦到宅坐月子服務4年以...

新北推家庭復元計畫 議員媒合企業捐百萬

全國1年有5萬多對父母辦理離婚登記，新北粗估有2成，且分居、離婚訴訟過程常伴隨爭執、家暴、兒少保護案件發生，新北社會局推...

疫情緩解謝醫護 台壽邀請看劇

新冠肺炎疫情期間，台灣醫護人員及長照工作者仍堅守崗位，提供醫療照顧，或到有長照需求的長輩家中服務。為感謝他們，在疫情緩解...

新北食安智慧監控 萊豬也納管

新北市今年啟動「食安智慧監控中心」，讓108年下學期校園疑似食物中毒通報率，比起前3個學期下降83％，新北市長侯友宜昨指...

新北打造失智友善村 明年啟用

研究顯示失智者在熟悉村落生活可以減低失智程度，甚至預防後續失能，新北衛生局昨天指出，新北將打造實境的失智友善村，商店店員...

台壽致敬 醫護、長照工作者看劇

新冠肺炎疫情期間，台灣醫護人員及長照工作者仍堅守崗位，提供醫療照顧，或到有長照需求的長輩家中服務。為感謝他們，在疫情緩解...

內湖安養所火災3死 北市府6人申誡

北市內湖一處未立案安養所上月發生火警奪走3命，台北市長柯文哲昨赴議會向國民黨團報告公共安全及老人安養照顧政策時，宣布懲處...

北市社宅報修近5千件 3處竟占85％

北市府蓋社宅，戶數從預設的5萬戶變為1.2萬戶，但議員王浩指出，台北市長柯文哲上任至今完工約2000戶，數量不多，卻常接...

熱門新聞

新北想要回環狀線 柯文哲：北市不可能讓新北綁架

汐東線東湖站交通轉乘效益低 民眾憂恐真成「盲腸線」

改善新竹城隍廟周邊排水系統 攤商拆招牌現「西轅門」

獨／台南幼兒園不辦萬聖節活動 理由被家長推爆

30錦鋰翻肚死惡作劇、毒魚？基隆市場魚池被丟乾燥劑

獨／台中建商遇考古遺址賠慘了？文資處：174處蓋房前先問

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。