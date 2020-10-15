中市府推月嫂每月3.2萬 民眾50%寧選昂貴坐月子中心？

台中市有政府提供到宅坐月子服務卻沒人用？台中市議員張耀中、謝志忠、張玉嬿等人指出台中市政府社會局開辦到宅坐月子服務4年以來，使用率都在10%以下，議員質疑請月嫂的民眾一般負擔每月約32000元，比起坊間坐月子中心至少便宜2/3以上，使用率低到底是月嫂服務不好？還是政策宣傳不佳沒人知道？社會局長彭懷真說，會加強宣導，並了解民眾需求加以改進。

生育津貼與到宅坐月子服務津貼僅能擇一，到宅坐月子在本市開辦4年，使用率提不上來，衛福部資料台中市108年產婦入住月子中心人數為9697人，等同利用產後護理之家和到宅坐月子服務才佔108出生數的一半，50%的產家坐月子？其他人跑去哪裡了？

張耀中指出，統計至今年9月，台中市出生人數14033 人，和去年同期15862人，生育率降幅11%，使用到宅坐月子的產家約1252人，使用率僅8%。

張耀中說，市府坐月子服務平台共433名月嫂登錄，統計至9月簽約1252人次，平均一名有證字號的月嫂才接３案，月嫂一天至府服務8小時，坐月子服務一次30天，原價60000元，包月折扣價52000元，52000扣掉市府補助20000，等同產家支付32000，依資料顯示今年至今平均只接3案，收入15萬6000，比每月基本薪資23800還低，還沒有勞健保，這樣的行業有前景嗎？保障在哪裡？

張耀中表示，沒人用到宅服務的原因是？宣傳不夠，還是新手媽媽對月嫂沒信心？未來社會局能不能精準媒合，提高產家的使用率，讓到宅月子服務政策有效利用。

議員張玉嬿說，市府沒有好好爭取月嫂的工作機會，沒有認真做到平價收費就能讓更多新手爸媽坐月子的理想，這是社會局努力不夠，政策說明不夠清楚，才會讓新手爸媽捨近求遠，要求坐月子到宅服務一定要更平價、優質兼具，甚至包月的時數夠多還要打折優惠，才能夠吸引更多爸媽參與。

謝志忠議員表示，進一步檢視市府109年工作報告及110未來工作計畫，提到月嫂的部分篇幅也很少，感覺並沒有很強力推廣這個好的政策，相當可惜，希望社會局能夠重新檢討，並好好規劃與宣傳。謝志忠則建議，到宅坐月子服務是福國利民的政策工具，社會局應列為重點工作。