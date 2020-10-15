新北推家庭復元計畫 議員媒合企業捐百萬

全國1年有5萬多對父母辦理離婚登記，新北粗估有2成，且分居、離婚訴訟過程常伴隨爭執、家暴、兒少保護案件發生，新北社會局推動「家庭復元計畫」，新北市議員蔡淑君媒合信銓建設捐款100萬元，協助單親父母與兒少度過危機階段。

新北社會局推出家庭復元計畫，委託映晟社會工作師事務所辦理，兒少科長劉倩如說，將提供離婚或高衝突家庭的父母與兒少，親職教育、兒少身心輔導、協助會面服務、社工線上即時諮詢服務，1年估計可服務800人次。

新北市長侯友宜說，雙親在分居、離婚訴訟過程中，孩子甚至成為父母爭奪權益的工具，孩子成長過程中面臨心理壓力、學業困難，這些無形的傷害成為內心陰影，最後出現極端狀況，甚至社會邊緣人。

映晟社會工作師事務所長張憶純說，服務對象以孩子為主體，並延伸到父母的親職教育，而在高衝突婚姻關係內，會看見孩子出現仇恨，甚至有嚴重難過情緒，家庭復元計畫是提供被服務者思考，衝突內是否有可能性與正向力量。

新北市議員蔡淑君表示，與社會局長張錦麗談到家庭復元計畫，但鮮少有企業願意認養，多屬企業選擇復康巴士等看得到的項目，因此她找上信銓建設董事長黃炳銘尋求協助，董事長更一口答應捐款100萬元。

黃炳銘說，公司位於新莊區，取之於在地資源想回饋給新北，因此透過蔡淑君媒合，期待為新北民眾與兒少盡一份心力。