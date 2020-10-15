獨／台南幼兒園不辦萬聖節活動 理由被家長推爆

今天在網路上被討論相當熱烈的是台南市第四幼兒園在臉書上貼出「我們不過萬聖節」的六大原因，許多家長紛紛在留言叫好「太支持這種理念了」、「對啊台灣人為什麼要過萬聖節」、「園方實在說出家長的心聲了」、「只是累死家長而已」。

地勢幼兒園在臉書上貼出：

我們學校不過萬聖節喔，各位家長～理由如下：

1、我們沒教英文。

2、萬聖節的糖果對身體不好。

3、萬聖節的「不給糖就搗蛋」跟我們教小孩禮貌衝突。

4、萬聖節裝扮讓某些小孩太興奮，容易受傷。

5、因為我們沒過清明跟中元節，所以沒必要過外國鬼節。

6、聖誕節感恩的氣氛比較適合幼兒園。

臉書的留言一片叫好之聲，短短的一天湧入1000多個讚，還有六百多次的分享。

「非常好！ 我們在美國，很多學校也是不過萬聖節的，也有很多學校都不過跟宗教有關的節日，只過國定假日認識歷史人物或事件，聖誕節也只提到聖誕老公公跟魯道夫認識北極跟麋鹿之類的。」

「萬聖節真的是搞死父母、老師的無意義又傷身的活動，不跟風真是明智之舉！」

「好理念，一定要分享到爆」

「超級支持，只是商人削爆的日子」

「非常好 家長很開心👍」

「太狂了，跪著看」

「好棒，其實要的話聖誕節也可以一起放掉😂」

「萬聖節跟過年放鞭炮習俗一樣，都是為了趕走惡靈，可以不過，但了解每個地方的文化我覺得是沒差，或許台灣也可以推動鬼節神節不燒金紙，差不多意思」

「讚讚 萬聖節打扮只是累死家長而已，變成家長間的競賽」

第四幼兒園園長顏嘉辰表示，迴響這麼熱烈園方也嚇了一大跳，其實公立幼兒園很少辦萬聖節的活動，而第四幼兒園往年也都不辦，只是每年都有新的家長會來問，或者是家長之前在其他的幼兒園有辦，就來問第皿幼兒園，所以每年都會說明一次，今年乾脆寫在臉書上。