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暐順麗緻文旅賣住宿券及餐券 推出史上最低折扣3.1折
全球受到新冠肺炎疫情衝擊，飯店業全面受創，各家旅宿業者都卯足全力，為迎接年末最大實體旅展「2020 ITF台北國際旅展」，紛推出豐富優惠，搶攻旅遊商機。暐順麗緻文旅為讓無法前往展場的民眾也享有超值優惠，超前部署於線上開賣住宿券及餐券，2020年10月15日至11月15日開放官網訂購，推出「史上最低折扣」，包含住宿券最低下殺3.1折，雙人房型不含早餐只要2099元，餐券更加碼推出一套10張買十送一優惠，換算下來一張餐券只要545元，讓人直呼划算。
暐順麗緻文旅指出，住宿券是民眾必搶項目，平日雙人住宿券一張只要2099元，下殺3.1折，堪稱史上最低折扣，若想品嚐飯店豪華早餐，也可加價升等，平日雙人住宿券含早餐也只要2500元，相當於3.3折優惠。若購買五張平日雙人住宿券，可享有一次免費房型升等服務，購買十張平日雙人住宿券，再加碼贈送一張平日雙人住宿券，住宿券可使用至明年10月31日，讓民眾可以好好規劃年末到明年的旅遊計畫。
另外，飯店餐券也祭出7折優惠，凡爾賽廳供應眾多經典異國料理、新鮮生魚片、各式歐陸開胃冷菜、精緻甜點等應有盡有，原價680元主餐任選加上吃到飽餐台，超值餐券每套十張只要5990元，還額外加碼享有買十張再送一張，換算下來每人憑一張545元餐券就可以吃得到。
暐順麗緻駐店總監王冠傑說，今年推出的旅展優惠比員工價還要便宜，在價格上也釋出最大誠意，飯店也相當看好年末旅遊商機，預計可再創另一波國旅高峰。更多活動詳情與訂購專線03-5715888。
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